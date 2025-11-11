坡地社區防災複雜！黃心華籲整合事權並修法 侯友宜允研議

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員黃心華（左）今天在議會總質詢。記者葉德正／攝影
新店錦秀、碧瑤等坡地社區擋土牆崩落事件怵目驚心，新北市議員黃心華指出，新北市有3500多處坡地社區與聚落，但只有1317個設有管委會，415個有造冊，由於事涉公寓大廈條例，又有關水保議題，現今新北這項業務分散不同局處，市府可參考北市大地工程處整合是全，另外市府也應補助監測裝置，並和中央強化法規，協助坡地社區遠離危險。侯友宜允諾研議跨局處整合與修法。

黃心華指出，新北市坡地眾多，目前大墮集中於淡水、汐止、五股、新店與中和等地，這些坡地社區因為房價相對便宜，也可能代表部分居民經濟能力有限，更需要政府支持。

黃心華指出，目前新北市坡地相關業務分散於工務局與農業局山保科，而北市設有大地工程處，建議新北評估成立專責單位，以整合坡地管理與災害防治。

黃心華說，先前市府在新店錦秀、碧瑤社區擋土牆建立監測機制，成功爭取應變時間避難，也是補助社區設置相關系統的重要性。

黃心華也說，即使短期內無法成立專責單位，也應加強跨局處聯繫，建立防災協調機制，新北目前沒有專屬自治法規，中央也應在「公寓大廈管理條例」中增加相關規範，地方法制則應與中央同步修正，他也說，目前公部門預算多用於補助老舊公寓或海砂屋，若有更完善的法源依據，將能擴大防災補助與整修範圍

侯友宜回應，事權整合是一條可行方向，但分工也有其優點，新北坡地範圍廣，是否成立專責單位將進一步評估，就如同長照處設立過程一樣，會從極端氣候與坡地安全角度審慎研議。

侯也坦言，確實有許多私人擋土牆難以整修，費用也相當龐大，中央修法與地方合作是必要方向。

工務局長馮兆麟表示，現階段主要透過分類管理，並利用監測App掌握狀況，也請公會協助評估，目前有40多處屬於風險較高的社區，未來在自動監測與費用部分，將持續與中央協調，也會在中央會議中建議將擋土牆安全納入老宅延壽與耐震補強計畫。

黃心華引用聯合國國際減災策略組織報告指出「投入一塊錢在韌性防災上，可減少四塊錢的經濟損失」，呼籲市府預防勝於治療。

黃心華 擋土牆 侯友宜 新北
