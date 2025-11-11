國家電影文化中心二期文化部拖延 侯友宜：土地拿回來自己蓋

位於新莊的國家電影及視聽文化中心二期進度遲遲沒有下文，引發地方不滿，新北市議員蔡健棠今天在議會質詢，要求市府把土地收回蓋地方需要的建設，議長蔣根煌也當場做成決議「要把土地拿回來」。侯友宜表示，當初新北出土地，也幫忙蓋，最後連100坪協拍中心也不給新北，若中央遲遲無法推動第二期計畫，市府將收回土地，興建親子館、視聽文化中心、音樂廳都可以，讓土地發揮效益。

蔡健棠指出，當初新莊提供土地配合中央推動國家電影院計畫，但開發遲滯，中央原本承諾第二期要投入四十多億元興建典藏館，但到現在毫無下文，要求市府不要卸責，要積極爭取，把土地拿回來，讓缺乏親子共遊公共空間的新莊蓋一

侯友宜也抱怨，當初文化部說好要給新北市100坪協拍中心空間，但最後不給，「土地是我們出的，房子是我們蓋的，結果蓋好卻不給用」，文化部第二期雖口頭承諾經費，但計畫至今未有進展，新北市多次表達意見也未獲具體回應。

侯友宜說，現在中央說要開始計畫，開始問地方意見「但如果我們意見跟他們不一樣，也是聽他們的」。

侯友宜強調，新北市堅持要有停車場，也願意配合計畫，但中央沒有行動，「我們不能一直等」，地方民意明確支持收回土地，若中央遲遲不推動，市府自己花錢做就好了，可以做親子館、視聽文化中心、音樂廳都行。

蔣根煌則當場裁示「做成決議」。侯友宜表示，完全支持，並要新聞局與文化部進一步溝通，「議會有這個決議，市府也有這個決心」。

新聞局長李利貞表示，文化部8月曾來市府拜會，提出減少停車格數量及分攤工程經費等討論，副市長劉和然當時即表達，停車格數量經都市計畫審議通過，在市府土地無償撥用的情況下，再由市府分擔工程經費顯不合理，且文化部無明確條列回饋設置協拍中心的經費。文化部理解市府立場，並表示會再與行政院內討論經費及規畫。

李利貞指出，文化部近期修正計畫後，國發會已來函再請市府表達意見，新聞局會將議會決議納入一併回復。