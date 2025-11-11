快訊

新北3景點入選觀光100亮點 淡江大橋獲最佳國旅創新獎

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市觀旅局副局長莊榮哲（左）與交通部觀光署署長陳玉秀於活動現場合影。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀旅局副局長莊榮哲（左）與交通部觀光署署長陳玉秀於活動現場合影。圖／新北市觀旅局提供

交通部觀光署今公布第二屆「觀光100亮點」名單，新北市觀旅局喜迎佳績，共有三處新北景點入選，淡水漁人碼頭及淡江大橋獲得「最佳國旅創新獎」、三貂嶺猴硐百年聚落、新北市美術館也同步入列。彰顯新北結合創新建設、文化保存與旅遊發展的多元魅力。

觀旅局長楊宗珉表示，淡江大橋跨越淡水河口，串聯淡水與八里兩岸，不僅縮短來往時間，也形成北臺灣海岸旅遊新軸。橋體流暢的線條設計搭配漁人碼頭浪漫的海景，成為交通建設與觀光景觀兼具的新地標。

觀旅局指出，淡江大橋通車後將協助分流淡水假日車潮、優化遊客動線，同時串連桃園機場、台北港與基隆港，打造「機場－淡水－港區」跨區觀光圈。配合通車契機，市府已結合中央規劃行銷活動，整合周邊旅宿、餐飲與景點優惠，吸引國內外旅客到新北賞橋、遊港、體驗山海風光。

三大入選亮點各有特色：淡水漁人碼頭及淡江大橋以「工程美學＋浪漫海景」奪獎；三貂嶺猴硐百年聚落保存採礦、鐵道文化，展現懷舊與創新；新北市美術館則以蘆葦為設計意象，融自然河岸與建築藝術於一體。觀旅局表示，未來將持續結合交通建設、數位導覽與豐富活動，讓新北山海城市成為國際旅客的新選擇。

淡水漁人碼頭為北台灣濱海觀光核心，結合夕陽美景、情人橋與藍色公路，營造浪漫港灣氛圍。圖／新北市觀旅局提供
淡水漁人碼頭為北台灣濱海觀光核心，結合夕陽美景、情人橋與藍色公路，營造浪漫港灣氛圍。圖／新北市觀旅局提供
獲得「最佳國旅創新獎」的各縣市代表合影，新北市以「淡水漁人碼頭及淡江大橋」脫穎而出，展現創新工程美學與觀光亮點。圖／新北市觀旅局提供
獲得「最佳國旅創新獎」的各縣市代表合影，新北市以「淡水漁人碼頭及淡江大橋」脫穎而出，展現創新工程美學與觀光亮點。圖／新北市觀旅局提供
「淡水漁人碼頭及淡江大橋」榮獲「最佳國旅創新獎」，由新北市觀旅局副局長莊榮哲（右）代表出席「第二屆觀光100亮點」頒獎典禮。圖／新北市觀旅局提供
「淡水漁人碼頭及淡江大橋」榮獲「最佳國旅創新獎」，由新北市觀旅局副局長莊榮哲（右）代表出席「第二屆觀光100亮點」頒獎典禮。圖／新北市觀旅局提供
新北市「雙百年環線」將猴硐、三貂嶺、牡丹等百年聚落串聯為「三牡猴雙百年聚落」，交織百年鐵道與淡蘭古道，展現獨特在地風貌。圖／新北市觀旅局提供
新北市「雙百年環線」將猴硐、三貂嶺、牡丹等百年聚落串聯為「三牡猴雙百年聚落」，交織百年鐵道與淡蘭古道，展現獨特在地風貌。圖／新北市觀旅局提供
新北市美術館以銀白色的建築坐落在鶯歌溪與大漢溪匯流處的新生地，取三鶯河岸地帶常見的蘆葦做為設計元素，外牆以高低錯落的管狀線條形塑出蘆葦隨風搖曳的意象。圖／新北市觀旅局提供
新北市美術館以銀白色的建築坐落在鶯歌溪與大漢溪匯流處的新生地，取三鶯河岸地帶常見的蘆葦做為設計元素，外牆以高低錯落的管狀線條形塑出蘆葦隨風搖曳的意象。圖／新北市觀旅局提供
淡江大橋完工後示意圖。圖／交通部公路局北區公路新建工程分局提供
淡江大橋完工後示意圖。圖／交通部公路局北區公路新建工程分局提供

淡水河 漁人碼頭
×

