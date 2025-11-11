聽新聞
新北3景點入選觀光100亮點 淡江大橋獲最佳國旅創新獎
交通部觀光署今公布第二屆「觀光100亮點」名單，新北市觀旅局喜迎佳績，共有三處新北景點入選，淡水漁人碼頭及淡江大橋獲得「最佳國旅創新獎」、三貂嶺猴硐百年聚落、新北市美術館也同步入列。彰顯新北結合創新建設、文化保存與旅遊發展的多元魅力。
觀旅局長楊宗珉表示，淡江大橋跨越淡水河口，串聯淡水與八里兩岸，不僅縮短來往時間，也形成北臺灣海岸旅遊新軸。橋體流暢的線條設計搭配漁人碼頭浪漫的海景，成為交通建設與觀光景觀兼具的新地標。
觀旅局指出，淡江大橋通車後將協助分流淡水假日車潮、優化遊客動線，同時串連桃園機場、台北港與基隆港，打造「機場－淡水－港區」跨區觀光圈。配合通車契機，市府已結合中央規劃行銷活動，整合周邊旅宿、餐飲與景點優惠，吸引國內外旅客到新北賞橋、遊港、體驗山海風光。
三大入選亮點各有特色：淡水漁人碼頭及淡江大橋以「工程美學＋浪漫海景」奪獎；三貂嶺猴硐百年聚落保存採礦、鐵道文化，展現懷舊與創新；新北市美術館則以蘆葦為設計意象，融自然河岸與建築藝術於一體。觀旅局表示，未來將持續結合交通建設、數位導覽與豐富活動，讓新北山海城市成為國際旅客的新選擇。
