愛心十年不間斷 新北樂心關懷協會捐贈鞋券逾70萬元

新北市樂心關懷協會自105年起，連續10年響應「新北市好日子愛心大平台」，持續捐贈鞋品兌換券，今年協會再度捐出700張面額1千元的全家福鞋兌換券，總金額達70萬元。該協會累計至今捐贈的鞋券總數已高達7045張，10年如一日的善行，成弱勢學童最溫暖的支持。

今天捐贈儀式由協會理事長黃世和、創會理事長林陽晋率領會員代表出席，新北市秘書長邱敬斌代表市府受贈。

理事長黃世和表示，協會長期推動「步步高升」捐鞋活動，透過提供兌換券，讓經濟拮据家庭孩子能自主選擇喜愛的鞋款。他強調，一雙新鞋不僅是物資，更是帶給孩子喜悅與自信，成為他們向前邁進的力量。協會愛心大使、金馬影后陳淑芳也號召響應，多位民意代表亦加入捐贈行列，讓愛的力量不斷擴大。

新北市府秘書長邱敬斌代表市府表達感謝，他指出，樂心關懷協會的行動，完美體現「好日子愛心大平台」透過民間力量發揮最大效益的精神，協會多年來不僅提供實質幫助，更重視受助者的尊嚴與需求，讓捐贈從單純的「給予」轉化為溫暖的「陪伴」，以新鞋陪伴孩子邁出希望的步伐。

社會局表示，今年獲贈的700張鞋券將由社會局、教育局及體育局共同發放，其中350張透過社福中心分送弱勢家庭孩童，另外350張則轉交土城、板橋、偏遠區國中小學生及偏區體育重點國中。

社會局長李美珍補充，感謝協會10年來的愛心與堅持，其善行義舉包含捐復康巴士、睡袋、食品及設立勵學獎學金等，並榮獲新北市人民團體「領航金獎」，是公私協力推動社會公益的最佳典範。