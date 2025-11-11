聽新聞
0:00 / 0:00
北市府設免費領生理用品機台 盼公私場館協力推動月經平權
北市府長期推動月經平權，鼓勵公營場館免費提供生理用品，北安扶輪社日前也捐贈一台多元生理用品放送機，置放於市府1樓，民眾若有緊急需求，可直接掃碼領取，局長姚淑文表示，將持續鼓勵公私立場館提供生理用品，讓台北成為更友善城市。
由北安扶輪社捐贈的「多元生理用品放送機」是北市公家單位第一台可以自助免費領取機台，不論性別只要掃描機台上方QRcode，即可免費領取衛生棉或衛生棉條，每人每20日可領取一次，除提供機台外，也捐贈1萬7050份生理用品，分送至各區公所及親子館，社會局今天頒發感謝狀給扶輪社。
社會局長姚淑文表示，北市府長期推動月經平權，包含學生可以透過學生證每月領取生理用品、捷運站點也能提供，包含區公所等服務台均可免費拿取生理用品，第一階段推動的目標已達到100%，會持續努力推動各公有場館都能提供免費生理用品。
姚淑文說，希望讓公有場館帶頭實施，並研議將領取率等數據納入性別統計指標中，了解執行成效，讓月經平權的概念更推廣出去，若私人企業如企業大樓、百貨公司願意加入並提供相關服務，可以讓台北這座城市更加友善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言