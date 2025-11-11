北市府設免費領生理用品機台 盼公私場館協力推動月經平權

北市府長期推動月經平權，鼓勵公營場館免費提供生理用品，北安扶輪社日前也捐贈一台多元生理用品放送機，置放於市府1樓，民眾若有緊急需求，可直接掃碼領取，局長姚淑文表示，將持續鼓勵公私立場館提供生理用品，讓台北成為更友善城市。

由北安扶輪社捐贈的「多元生理用品放送機」是北市公家單位第一台可以自助免費領取機台，不論性別只要掃描機台上方QRcode，即可免費領取衛生棉或衛生棉條，每人每20日可領取一次，除提供機台外，也捐贈1萬7050份生理用品，分送至各區公所及親子館，社會局今天頒發感謝狀給扶輪社。

社會局長姚淑文表示，北市府長期推動月經平權，包含學生可以透過學生證每月領取生理用品、捷運站點也能提供，包含區公所等服務台均可免費拿取生理用品，第一階段推動的目標已達到100%，會持續努力推動各公有場館都能提供免費生理用品。