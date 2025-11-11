雙溪補助857萬改善用水 新北簡易自來水造福160戶居民

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
從取水口引流到儲水塔，雙溪區三港里用戶能穩定用水。圖／新北市水利局提供
從取水口引流到儲水塔，雙溪區三港里用戶能穩定用水。圖／新北市水利局提供

雙溪山城風光明媚，卻長年受限於地勢起伏與聚落分散，無法全面接管自來水，居民多依賴山泉或溪流水度日，枯水期常為缺水所苦。為改善居民用水困境，新北市水利局今年補助雙溪區公所857萬6000元，在三港里、共和里及三貂里推動簡易自來水工程，預計可讓160戶居民受惠，用水更穩定安全。

水利局長宋德仁表示，雙溪地區居民長年仰賴自然水源供應，一遇颱風或乾旱，水源混濁甚至中斷的情況屢見不鮮。此次補助經費除修繕既有取水口與設施外，也新設4處取水口、鋪設1623公尺長的2吋HDPE管線及6座儲水塔，並在共和里及三貂里新設取水口增設魚梯，兼顧供水與生態平衡，達到「人水共存」的目標。

三貂里長連建昌表示，簡易自來水工程對地方影響深遠，過去居民常因水源流失導致供水不穩，如今透過市府補助與區公所施工，設備更新後系統更完善。面對夏季枯水問題，里內也能透過分段供水調節，節約用水、確保家家有水可用。

宋德仁指出，新北市幅員遼闊，部分山區仍未納入自來水管線，市府每年編列約5000萬元經費，持續補助各區推動簡易自來水計畫，並依地方地形特性設計供水系統。今年除雙溪外，平溪、貢寮、坪林、石碇、新店、烏來及石門等地共20件簡易自來水工程正如火如荼進行，期望讓更多偏遠地區居民享有穩定、安全的用水環境。

共和里與三貂里新設取水口更增設魚梯，在改善居民用水環境之餘，更維持河道生態平衡。圖／新北市水利局提供
共和里與三貂里新設取水口更增設魚梯，在改善居民用水環境之餘，更維持河道生態平衡。圖／新北市水利局提供
雙溪區三港里工程進行配管作業。圖／新北市水利局提供
雙溪區三港里工程進行配管作業。圖／新北市水利局提供

水源 德仁
×

