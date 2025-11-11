新北耶誕城14日開城 副市長指出2大抱怨、市府周邊4路口增加警力疏導

倒數1個半月就要跨年，且新北耶誕城在14日開城，交通問題備受關注。新北市副市長陳純敬今主持道安會報，陳純敬表示，過往有2大類抱怨，所以管制很重要，要把周邊4路口增加警力，配合義交引導，現場秩序才會順暢。

交通局表示，公車將彈性加開班次，耶誕城期間，調整板橋公車站部分快速公車由4號月台停靠至麗寶百貨側及1號月台前方，機動加開班次。耶誕城演唱會期間，下午4時至凌晨0時中山路上民權路口站公車不停靠，演唱會期間，台鐵與北捷皆增加空班，快速疏散散場人潮。

針對道路易塞路段疏導，交通局表示，演唱會期間，行人專用時相延長至23時，市府周邊四個路口，活動期間，中山路／新站路行人專用時相，原本下午5時至晚上10時實施，提前至下午4時實施。停車部分，耶誕城期間，於文化路一段與新站路口旁空地設置臨時機車收費停車場，開放時間為假日上午10時30分至晚上10時30分，演唱會及耶誕晚會開設戰情室，與交控中心同步即時監控人潮、車潮狀況，及時因應。

陳純敬指示，管制進出場最重要，以耶誕城來說，抱怨有兩類，包含路上行駛車子會覺得交通受到影響，第二類來參觀的人進場出場是否順暢，要把市民大道、新站、新府、中山路口增加警力，配合義交現場指揮時秩序，就會很正常，若民眾要搭乘公共運輸，就引導走地下道，散場要穿過這些路口，讓周圍交通更順暢。

針對今年新北跨河煙火，交通局表示，公車將配合加開班次，行經管制路線改道行駛或調整停靠站點。管制區域內YouBike站點暫停借還使用。

其中，因2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動煙火秀期間，發生車輛開進沙灘及於台61線違規停留觀賞煙火，影響交通運輸及行車安全，將請主辦單位加強車輛管制作為及停車規畫。另外，交通局活動當日派員進駐應變中心及活動現場周邊道路，即時監控掌握整體交通、停車及公共運輸狀況。

陳純敬表示，去年煙火的動線散場時，剛好音樂會的人潮要入場，動線就卡死，今年就要變更，出場跟入場分開，出場有分三條線，今年有改善，但要提醒這3條線，很容易混在一起，可能造成擁擠阻塞，要特別注意。