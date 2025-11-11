市民廣場改造封路 苗博雅提醒蔣萬安：非草率幾張圖就封

為幫都市降溫，北市府斥資8.2億元將改造市民廣場，北市府上周與周邊居民開座談會，附近民眾仍對公車等交通配套有疑慮；議員林亮君、苗博雅今天也質疑，未來改造市民廣場要封市府路，茲事體大，提醒蔣萬安這是重大決定，非草率畫幾張圖就封掉，未來疑慮將會非常大。」

北市府改造市民廣場進度，都審9月通過後，北市公園處預計明年8月招標，希望明年10月開工，會先進行地上物設施拆除，目前市府正在進行周邊交通改善配套，等交通改善完成，明年底才會整個圍起來施工，預計2028年完工。

北市府上周也與周邊居民舉辦座談會，許多居民仍對未來市民廣場改造要封市府路、新仁愛路交通有疑慮，多是公車動線配套等，預計北市交通局年底會有交通評估報告。

「我到現在還是很困惑。」北市議員林亮君質疑，市府要花8.2億改造市民廣場，光周邊道路改善就要花2億元，過去市府公園改造不曾花這麼多錢，並且要調整周邊道路，她認為要讓綠地更多當然沒有問題，但應還有其他方案，以公園改造規模與等級，這個改造案等同是非常高規格，有無必要性？她抱持保留態度。

議員苗博雅也質疑，市民廣場改造方案要封市府路，交通局是否做過交通流量模擬評估？他認為封市府路茲事體大，因市府路是從基隆路、基隆高架下來車流，也是連通台北市兩不同行政區的關鍵，需更多論述去充實它，務必充分評估，他認為不見得得封市府路，並提醒蔣萬安這是重大決定，「不是草率畫幾張圖，就封掉，疑慮會非常大。」

北市公園處長藍舒凣表示，改造市民廣場會封市府路、新仁愛路，目前特一號道路已開始先做路面整理，今年新工處正在做松高路、逸仙路改善，其中松高路人行道會退縮增加一車道；明年會進行松壽路、松智路兩條路段改善，會有路型調整，並增加車道、調整公車站牌停等位置等，交通局年底也會有一分交通配套評估報告。

另外，林亮君也質疑市民廣場改造的遮蔭規畫，公園處表示，北市府到議會間，會規畫一個風雨走廊，也會增加綠覆，市民廣場樹木會新植兩百多棵樹，靠近南廣場也會有一處25米乘25米的多功能棚架提供遮蔭，原則是「能多種樹就會多種樹。」