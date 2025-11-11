蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。圖／北市公園處提供
北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。圖／北市公園處提供

北市工務局公園處主辦的城市花卉品牌「花IN台北」傳捷報，今年榮獲四項國際設計大獎金獎殊榮，包括義大利羅馬設計獎、英國IAA倫敦設計獎、美國繆思創意獎等，其中雪梨設計獎更榮獲年度最佳設計獎，成為該獎品牌體驗類全球唯一獲獎得主。 

這次北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，包括澳洲雪梨設計獎（Sydney Design Awards）－品牌體驗類、義大利羅馬設計獎（Rome Design Awards）－建築設計〈公共藝術與公共裝置〉類、英國IAA倫敦設計獎（IAA London Design Awards）－傳達設計〈文化觀光品牌與城市活化〉類、美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）－整合行銷〈文化觀光品牌與城市活化〉類。

公園處表示，四項國際金獎橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域，充分展現「花IN台北」做為城市文化品牌的多元能量與國際影響力，不僅是設計榮耀，更象徵台北以花藝美學成功在世界舞台綻放光芒。 

公園處長藍舒凢表示，「花IN台北」以「花」為核心，串聯春、夏、秋、冬四季花展，讓都市公共空間搖身一變，成為融合花卉景觀、生活美學與觀光體驗的主題場域。從花卉布展設計、綠美化工程到永續材料應用，每一處細節都體現台北對城市美學的堅持與創意。不僅深化市民對生活環境的認同，更吸引國際關注，也讓「花IN台北」成為最能代表台北氣質的城市名片。

園藝管理所主任吳旻靜表示，這些榮耀背後是園藝人員、設計團隊與公部門共同努力的成果。從景觀規畫、藝術家參與、花卉栽培、現地施作到氣候調適，每場花展都經過無數次討論與調整，只為呈現最完美的花卉景觀，每年也吸引數百萬名遊客走入展場，感受屬於台北的城市之花。

北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。圖／北市公園處提供
北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。圖／北市公園處提供
「花IN台北」更榮獲雪梨設計獎，成為該獎品牌體驗類全球唯一獲獎得主。圖／北市公園處提供
「花IN台北」更榮獲雪梨設計獎，成為該獎品牌體驗類全球唯一獲獎得主。圖／北市公園處提供

