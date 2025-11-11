快訊

挑戰自我極限！竹市議員劉彥伶自行車騎完620公里「台灣四極點」

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市議員劉彥伶喜歡運動跑步及騎單車和打球，上個周末騎自行車挑戰620公里「台灣四極點」，用雙腳紮紮實實地騎了28小時36分，成為全台第一位挑戰成功的民意代表。圖／劉彥伶提供
新竹市議員劉彥伶喜歡運動跑步及騎單車和打球，上個周末騎自行車挑戰620公里「台灣四極點」，用雙腳紮紮實實地騎了28小時36分，她認為自己是全台第一位挑戰成功的民意代表。

她分享，這次挑戰在她的身上體現各式各樣的疼痛，持續考驗其意志力，好在她用堅強的意志力克服身體上的各種不適，成功完成漫漫長路的挑戰。期待未來有更多政治人物一起出門騎車，用行動支持單車運動，讓更多人看到這項運動的力量與魅力。

劉彥伶解釋，「620 四極點」簡單來說，就是要一口氣騎完台灣的四個地理極點，包括起點：福隆（極東）、途經：富貴角燈塔（極北）、途經：國聖燈塔（極西）、終點：鵝鑾鼻燈塔（極南），總里程長達620公里，關門時間是嚴苛的35小時，35小時內要完成。

劉彥伶說，她既去年12個小時半完成北高360公里的挑戰，今年的長距離選擇挑戰620公里，因為她始終相信潛力是被激發出來的，人有無限的潛能，也相信自己可以。

她分享，騎車挑戰的第一個夜晚她就熬得很痛苦，一騎過風情海岸超級想睡，她記得當時是凌晨兩三點，止不住的睡意湧現，要拿咖啡因碇的過程中不小心袋子沒拿好噴飛，整袋包含兩個不同品牌的咖啡因碇和B群都不見，感謝隊友臨時救援的綠茶碇讓她撐了一段時間，不料過不久凌晨四至五點又想睡，只好開始嚼香糖，想辦法撐過去，讓自己的意識保持清醒，也讓她意識到，長距離比賽睡眠是一大考驗。

劉彥伶指出，這些睡意是過程中最難熬也最艱辛的，謝謝隊友們陪她聊天，想辦法讓她打起精神。比賽中她吃了很多的補給品與藥，後來不知道是什麼原因讓她反胃，一度想衝去吐，所幸隊友指導與教誨，告訴她不要去催吐讓身體自動調節，之後腸胃不舒服才漸漸緩解，因此，怎麼吃補給也是比賽一大關鍵，因為過程中隊友也有出現腸胃不適導致吐的症狀發生。

劉彥伶說，她平常工作忙碌，但為了健康都會盡量抓時間運動，總覺得自己體力是夠的，但比賽最後的難關，就是「意志力的考驗」，長時間累積的疲勞，讓她開始眼睛痠、脖子痠、肩膀痛、背痛、腰痛、大腿痠、腳底板不舒服，一堆疼痛全部一起湧現，進終點爬坡前，這些各式各樣的疼痛都持續考驗意志力，好在她用堅強的意志力克服身體上的各種不適，成功完成挑戰。

