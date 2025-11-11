機捷增A2a、A5a 百億經費卡關

機場捷運搭乘人次攀升，沿線包含二重重劃區等地人口日益密集，當年興建時A2a站有預留空間，地方盼能增站。近期傳出桃園要添購新列車，新北捷運局表示，持續與桃園密切溝通，若列車要更換，可合作把A2a、A5a納入更新。

愈來愈多「脫北族」落腳桃園，搭機場捷運通勤雙北，機捷行經的三重區二重重劃區等地，人口成長，增站討論聲加大。

當年施工在二重抽水站北側越堤道上方A2三重站下行約1.6公里二重公園附近預留A2a站，也在新北大道、民生路口附近A5泰山站下行約1.1公里處，距A6泰山貴和站約1.7公里，預留高架側式月台A5a站空間。

議員彭佳芸說，A2a站有預留空間，硬體工程可行，因機電系統無法整合，增站遲無進度。A2a站可能是全台首個不是因為工程或土地取得困難而卡關的捷運站，新北市府身為桃園捷運公司股東態度要「硬起來」，加速推動A2a、A5a設站。

彭也說，機捷列車不可能不更新、號誌不更動，也有班次加密需求，林口A7站、三重A2站在尖峰時段乘客常上不去，民怨增多。

「欠地方的早就該做。」議員王威元說，一般捷運站間距1公里多，唯獨這兩處達1.9公里，有預留空間為何不能蓋？懷疑當初是節省經費減項發包，中央、桃園、新北不該推卸責任，盡快把該給地方的建設補齊。

捷運局長李政安指出，新增站點牽涉號誌系統，重置經費龐大，會與桃園密切聯繫，若要更換系統可合作把A2a、A5a納入更新，否則新北自己推動要花100多億，不是地方能負荷。