新北沙灘十年消失一座小巨蛋面積 議員急倡救沙灘

新北市北海岸沙灘正在消失中，新北市議員戴湘儀今天市政總質詢提出，希望市府積極解決現況問題，尤其在颱風來襲時，海浪越大其實越容易將沙帶走，目前新北市的北海岸白沙灣、中角灣兩座沙灘，近十年來消失面積已經達到一座小巨蛋的面積大小。新北市長侯友宜表示，會跟中央合作，除了沿海線調查外，如何強化或捕沙工程都會展開。

戴湘儀日前會同議員宋雨蓁、立委廖先翔到新北市國際衝浪基地中角灣會勘，希望可以設置無障礙友善坡道，讓使用輪椅者可以暢行無阻的穿越沙灘接觸到水域，以提升身心障礙者水域活動的自主性跟便利性。

戴湘儀指出，過程他們發現中角灣海域突堤效應，導致沙子隨著潮汐出海之後堆積在鄰近的海港或其他地方回不來，若中角灣要比照國外搭建附著於沙灘上的坡道設施，隨著每年沙灘遭到侵蝕，這些設施也很難維護。

戴湘儀向交通部北觀處調閱新北市主要沙灘面積十年間變化數據後發現，新北市北海岸最具觀光休憩價值的白沙灣及中角灣，2015年到2025年十年間，整整消失將近一座台北小巨蛋的面積，位於石門區的白沙灣近十年面積消失1萬4520平方公尺，增減比例高達36.4%。

而位於金山區的中角灣沙灘近十年則消失2,415平方公尺，增減比例達23.8%，兩沙灘十年消失將近一座台北小巨蛋的面積約1萬9788平方公尺。

戴湘儀說，以這樣的速度，二十年後北海岸恐無沙灘可看，呼籲市府務必立刻啟動搶救海岸線大戰。以中角灣為例，雖然屬於中央的權管範圍，但需要中央跟地方一起想辦法解決，建議比照過去新北市透過漁港清淤回填沙灘進行補沙，或者要求中央進行人工補沙等，為了新北市的沙灘觀光經濟與國家海岸線維護，希望市府可以趕快找中央一起來搶救沙灘，也期待可以順利讓中角灣沙灘無障礙坡道順利打造。

新北市長侯友宜說，新北有145公里海岸線，面對極端氣候，沿海線逐漸消失中，會持續跟中央合作，保護新北沙灘。

水利局長宋德仁則說，每5年一次檢討海岸防護，持續控管沙源。