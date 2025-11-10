快訊

新北沙灘十年消失一座小巨蛋面積 議員急倡救沙灘

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市白沙灣。圖／交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處提供
新北市北海岸沙灘正在消失中，新北市議員戴湘儀今天市政總質詢提出，希望市府積極解決現況問題，尤其在颱風來襲時，海浪越大其實越容易將沙帶走，目前新北市的北海岸白沙灣、中角灣兩座沙灘，近十年來消失面積已經達到一座小巨蛋的面積大小。新北市長侯友宜表示，會跟中央合作，除了沿海線調查外，如何強化或捕沙工程都會展開。

戴湘儀日前會同議員宋雨蓁、立委廖先翔到新北市國際衝浪基地中角灣會勘，希望可以設置無障礙友善坡道，讓使用輪椅者可以暢行無阻的穿越沙灘接觸到水域，以提升身心障礙者水域活動的自主性跟便利性。

戴湘儀指出，過程他們發現中角灣海域突堤效應，導致沙子隨著潮汐出海之後堆積在鄰近的海港或其他地方回不來，若中角灣要比照國外搭建附著於沙灘上的坡道設施，隨著每年沙灘遭到侵蝕，這些設施也很難維護。

戴湘儀向交通部北觀處調閱新北市主要沙灘面積十年間變化數據後發現，新北市北海岸最具觀光休憩價值的白沙灣及中角灣，2015年到2025年十年間，整整消失將近一座台北小巨蛋的面積，位於石門區的白沙灣近十年面積消失1萬4520平方公尺，增減比例高達36.4%。

而位於金山區的中角灣沙灘近十年則消失2,415平方公尺，增減比例達23.8%，兩沙灘十年消失將近一座台北小巨蛋的面積約1萬9788平方公尺。

戴湘儀說，以這樣的速度，二十年後北海岸恐無沙灘可看，呼籲市府務必立刻啟動搶救海岸線大戰。以中角灣為例，雖然屬於中央的權管範圍，但需要中央跟地方一起想辦法解決，建議比照過去新北市透過漁港清淤回填沙灘進行補沙，或者要求中央進行人工補沙等，為了新北市的沙灘觀光經濟與國家海岸線維護，希望市府可以趕快找中央一起來搶救沙灘，也期待可以順利讓中角灣沙灘無障礙坡道順利打造。

新北市長侯友宜說，新北有145公里海岸線，面對極端氣候，沿海線逐漸消失中，會持續跟中央合作，保護新北沙灘。

水利局長宋德仁則說，每5年一次檢討海岸防護，持續控管沙源。

沙灘 中角灣

相關新聞

新北市北海岸沙灘正在消失中，新北市議員戴湘儀今天市政總質詢提出，希望市府積極解決現況問題，尤其在颱風來襲時，海浪越大其實...

淡水古蹟博物館與馬偕醫院跨界合作 成果發表會治療犬伴長者走秀

為了打造全面性文化觀光與醫療的結合，新北市立淡水古蹟博物館今年6月與台灣基督長老教會馬偕紀念醫院簽署合作備忘錄(MOU)，雙方正式跨界合作，共同打造失智友善文化場域，而日前將捷金鬱金香酒店響應活動，在淡水古蹟小白宮，舉辦動物輔療成果發表會，由淡水區正德里的長者與治療犬進行走秀活動。

取水口破損導致供水中斷 枯水期修補解決瑞芳缺水問題

今年九月中旬，瑞芳市區發生「無水可用」情形，經查除了因為沒下雨造成乾旱，其次，在員山子取水口蓄水區內的攔河堰，發現早期設置的取水設施出現數處漏水情形，進一步影響了取水效率。為解決問題，自來水公司將於未來提出修補計畫，預計於枯水期進行修補工程，以恢復攔水功能。

私有地颱風修剪50年老樹遭民眾抗議 北市文化局現勘結果曝

南港區一塊私有地爆發樹保爭議，地主因颱風來襲要對歷史逾50年樹木修整，但在地居民、樹保團體已申請樹木保護，兩派人馬今天在...

滯洪池放空、砂包備齊 新北嚴陣以待鳳凰颱風

颱風鳳凰逐步接近台灣，新北市政府已全面啟動防颱機制，水利局、高灘處、工務局等單位緊鑼密鼓整備，包含滯洪池放空、抽水站預抽...

議員憂新北市美術館人潮銳減 侯友宜：經營不可曲高和寡

新北市美術館今年4月開幕，人潮一度從每月20萬人次，一度銳減至4萬人次，新北市議員呂家愷今天在議會質詢指，市府舉辦許多活...

