淡水古蹟博物館與馬偕醫院跨界合作 成果發表會治療犬伴長者走秀

聯合新聞網／ 記者許端驛／淡水報導
動物輔療成果發表會由治療犬協助長者走秀。 圖／紅樹林有線電視提供
為了打造全面性文化觀光與醫療的結合，新北市立淡水古蹟博物館今年6月與台灣基督長老教會馬偕紀念醫院簽署合作備忘錄(MOU)，雙方正式跨界合作，共同打造失智友善文化場域，而日前將捷金鬱金香酒店響應活動，在淡水古蹟小白宮，舉辦動物輔療成果發表會，由淡水區正德里的長者與治療犬進行走秀活動。

淡水古蹟博物館長蔡美治表示，淡水古蹟數量眾多且多元，博物館作為地方資源，有助於推動文化平權相關服務，因此持續與馬偕紀念醫院合力推動三大特色處方，長者可持醫師開立的處方箋免費參觀11座古蹟，若完成指定體驗活動可再獲紀念小物。為了擴大失智友善網絡，特別邀請將捷金鬱金香酒店加入共同營造失智友善環境的行列，期盼藉此拋磚引玉，帶動更多單位響應參與。

馬偕紀念醫院表示，今年6月與淡古簽署備忘錄後，已開出近10張處方箋，接待過近50位失智長者，成效良好，這次特別規劃在小白宮辦理成果發表會，將由治療犬協助長者走秀，同時提供情緒支持，另外活動也有安排健檢和失智症的諮詢服務。酒店總經理紀維綺表示，淡水作為觀光重鎮，同時也是許多長者生活的家鄉，此次希望透過跨域合作，結合醫療、文化與觀光能量，讓旅宿空間不僅是休憩之地，更成為失智友善交流的平臺。

