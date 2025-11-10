私有地颱風修剪50年老樹遭民眾抗議 北市文化局現勘結果曝

南港區一塊私有地爆發樹保爭議，地主因颱風來襲要對歷史逾50年樹木修整，但在地居民、樹保團體已申請樹木保護，兩派人馬今天在現場互相對罵，場面火爆。樹保團體更質疑，文化局未來會勘疑卸責。文化局表示，接獲陳情後立即處理並無延誤，今天也派員到現場勘查，其中1顆樹以外，其他樹木皆未達保護標準，針對有疑慮樹木會盡快請專家學者稽查。

文化局表示，該案陳情人於10月31日透過1999案件反映，南港區研究院路二段180巷一塊私有地請相關單位就該土地樹木保護，但陳情內容未附上足以認定樹木符合受保護樹木標準相關資料，已於11月6日回覆，請陳情人補充相關佐證資料，並無延誤。

文化局表示，今天早上接獲通報，已派員前往現場了解並測量樹木，提報人提報11棵樹木中，其中10棵樹木未達受保護樹木標準，1棵樹木主幹離地1.3公尺處有分岔點膨脹現象，有待確認，會盡快指派專家學者現場勘查。

【中央社／台北10日電】

台灣樹人會今天陪同北市居民在研究院路一帶召開記者會，阻止地主砍伐11棵樹齡逾50年的樹。文化局說有10棵樹胸樹徑未達受保護樹木標準。台灣樹人會說，樹齡達標否須開會審議。

台灣樹人會、南港百合社區護樹團今天前往台北市南港區研究院路二段180巷一帶召開護樹記者會，除護樹團體、居民，地主也有現身。

台灣樹人會秘書長潘翰疆說，現場原屬公有水利地，被低價收購變成道路用地，將與一旁其他私人公設保留地的既成道路，一起蓋停車場，居民憂心地上11棵樹齡超過50年的樹將被砍伐。

現場居民與地主互有主張，當員警稱地主可以進行整樹作業時，護樹民眾與地主一度發生爭執。潘翰疆說，後來在社民黨台北市議員苗博雅辦公室介入協調後，文化局視察宋傳明約上午10時半到場，文化局人員則測量了樹胸、樹徑，並稱將會在現場張貼樹木暫時受保護的告示。

潘翰疆說，截至記者會結束，樹木未被砍伐，改為整修，暫獲保留。

文化局會後發布新聞稿表示，今天上午8時接獲1999通報，指稱記者會舉辦區域上午9時將有砍樹情形，立即派員前往現場了解並測量樹木。

文化局說，測量結果顯示，提報人提報的11棵樹木中，有10棵樹木未達受保護樹木標準，1棵樹木主幹離地1.3公尺處有分岔點膨脹現象，有待確認，將盡快指派專家學者進行現場勘查。

文化局告訴中央社記者，新聞稿所稱未達標準是指未符合台北市樹木保護自治條例第2條第1款的樹胸高直徑0.8公尺以上及第2款的樹胸圍2.5公尺以上。

潘翰疆說，居民護樹的依據是同條文第3款的樹齡50年以上，並有數名耆老可作證，且居民高姓女子於10月30日已撥打1999做樹保申請，並有案號，且此標準不是文化局可裁定的，應依法召開樹委會的幹事會議審議。

文化局說，需提供佐證資料。潘翰疆說，居民即將提出，並呼籲員警處理樹保議題，應徵詢主管機關文化局，非樹保樹木則是公園處的意見，不應自行裁量。