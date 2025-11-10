快訊

取水口破損導致供水中斷 枯水期修補解決瑞芳缺水問題

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
取水口出現破損與滲漏，導致取水效率大幅下降，一逢乾旱期就造成居民無水可用的情況。 圖／觀天下有線電視提供
取水口出現破損與滲漏，導致取水效率大幅下降，一逢乾旱期就造成居民無水可用的情況。 圖／觀天下有線電視提供

今年九月中旬，瑞芳市區發生「無水可用」情形，經查除了因為沒下雨造成乾旱，其次，在員山子取水口蓄水區內的攔河堰，發現早期設置的取水設施出現數處漏水情形，進一步影響了取水效率。為解決問題，自來水公司將於未來提出修補計畫，預計於枯水期進行修補工程，以恢復攔水功能。

近日受颱風與東北季風影響，帶來豐沛雨量，暫時緩解了瑞芳市區高地地區的枯水情形。不過，針對先前民眾反映「無水可用」的問題，相關單位於日前會勘中已找出主因。經查，員山子橋下的取水口出現破損與滲漏情形，導致取水效率大幅下降；一旦逢乾旱期，水量不足，即造成市區供水中斷、居民無水可用的情況。

龍鎮里長林文清表示，其所轄的里民多居於地勢較高處，枯水期間水壓不足，造成部分住戶長達一週無水可用，生活受到嚴重影響。他也呼籲相關單位加速修復取水設施，並規劃備援系統，確保類似情況不再重演。

瑞芳 員山子

