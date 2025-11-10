滯洪池放空、砂包備齊 新北嚴陣以待鳳凰颱風

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新店區錦秀、碧瑤社區擋土牆監控持續進行，11月8日即啟動防颱作業，包括坡面掛網與噴漿補強已全數完成。圖／新北市工務局提供
新店區錦秀、碧瑤社區擋土牆監控持續進行，11月8日即啟動防颱作業，包括坡面掛網與噴漿補強已全數完成。圖／新北市工務局提供

颱風鳳凰逐步接近台灣，新北市政府已全面啟動防颱機制，水利局、高灘處、工務局等單位緊鑼密鼓整備，包含滯洪池放空、抽水站預抽、水門巡檢與邊坡監控等，確保颱風來襲期間防汛系統運作無虞，並呼籲市民避免前往河川區活動，確保人車安全。

水利局表示，全市83台移動式抽水機、813座水門、84座抽水站共341台抽水機組已完成測試，運作正常。另有9座公共透水設施完成排空，保留最大儲水容量。透過智慧防汛平台即時掌握水情，並結合新北首創「偵水志工」回報機制，強化整體應變效率。

針對地勢低窪、易淹水區域，水利局已提前於11月7日督導各區公所進行溝渠、箱涵、下水道清淤，並完成8處分洪道巡檢作業。目前全市28處共30台大中小型移動抽水機已佈設完成，同時備有足量砂包供公所與民眾使用，提升臨時搶險應變能量。

高灘處提醒，颱風期間受外圍環流與東北季風共伴效應影響，恐出現短時強降雨，河川水位將迅速上升，並適逢大潮及上游水庫蓄水高檔，提醒市民暫避河川區活動，車主也應留意堤外停車場通報資訊，提早駛離，避免財物損失。

工務局則指出，新店區錦秀、碧瑤社區擋土牆監控持續進行，11月8日即啟動防颱作業，包括坡面掛網與噴漿補強已全數完成。因應先前地層滑動預警，29戶住戶、共67人已先行撤離安置，後續仍將視風雨強度加強監測，防止次生災害發生。

工務局提醒，連續降雨可能導致山坡地土壤鬆軟、邊坡滑動，山區居民應隨時注意山坡裂縫變化與地聲異常，加強巡檢，山路行車亦須提防落石、坍方等狀況。

各公所針對積淹水熱點已完成巡檢及清疏作業。圖／新北市水利局提供
各公所針對積淹水熱點已完成巡檢及清疏作業。圖／新北市水利局提供
金龍抽水站人員針對抽水設備的控盤進行檢查。圖／新北市水利局提供
金龍抽水站人員針對抽水設備的控盤進行檢查。圖／新北市水利局提供
水利局已預先佈設移動式抽水機，並完成設備檢查。圖／新北市水利局提供
水利局已預先佈設移動式抽水機，並完成設備檢查。圖／新北市水利局提供
透過智慧防汛平台水情，掌握即時水情提早應變，以因應颱風來襲。圖／新北市水利局提供
透過智慧防汛平台水情,掌握即時水情提早應變,以因應颱風來襲。圖／新北市水利局提供

