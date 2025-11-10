快訊

預計下午5時30分發海警 一圖看4階段降雨「東半部發紫」

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台24小時盯現況

聽新聞
0:00 / 0:00

議員憂新北市美術館人潮銳減 侯友宜：經營不可曲高和寡

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市美術館。本報資料照片
新北市美術館。本報資料照片

新北市美術館今年4月開幕，人潮一度從每月20萬人次，一度銳減至4萬人次，新北市議員呂家愷今天在議會質詢指，市府舉辦許多活動，但新北市美術館應思考如何讓民眾為了展覽而來，而非為喝咖啡、拍照打卡而來，他建議應邀請家喻戶曉的藝術家，奈良美智寧願到汐止辦展，也沒有選擇新美館，為何新美館不能有畢卡索等國際級藝術家，要進一步帶動人潮、觀光與夜經濟發展。

新北市長侯友宜回應，美術館經營不應「曲高和寡」，要兼具藝術性與生活感受，美術館除有歷史文化底蘊，也要讓人產生情感連結，到美術館喝咖啡、散步也很好，重要的是能融入市民生活，而不是只屬於某個族群。文化局長張䕒育表示，明年將邀請當代國際級藝術家參展，也會配合三鶯線通車、開館周年擴大舉辦帶狀活動。

呂家愷指出，新北市美術館當初設計是全民美術館，目前雖有展覽活動，欠缺能引發全民共鳴的亮點，市府專業領域認為的知名藝術家，在民眾眼中卻不一定如此，市府規畫展覽不該站在自己的角度，而是要把全民美術館價值發揮到最大。

張䕒育回應，目前美術館開館活動已成功吸引人潮，明年除春、秋兩季的品牌展外，也將配合館慶及三鶯線通車，舉辦大型帶狀活動，同時規畫國際級當代藝術家展覽，「是享譽國際的藝術家」。

呂家愷也說，美術館周邊停車空間不足，未來轉運站變更後若仍作為單純停車場，將難以帶動區域效益，建議應結合商場或飯店招商，吸引遊客留宿鶯歌，促進夜經濟。

交通局長鍾鳴時表示，目前三鶯轉運站用地正變更為交通用地，未來在合法情況下，可納入遊憩或多元使用目的，不會僅限於停車場功能，會依地方需求與可行性進一步研議。

城鄉發展局長黃國峰則指出，整體開發計畫仍在變更程序中，會持續與地方溝通，蒐集民意與各界建議，納入後續規劃。

侯友宜說，將廣納各界意見推動美術館周邊整體發展，不能只蓋一座美術館，還要讓周邊配套熱絡起來，讓民眾願意停留，「這樣蓋起來才有意義」。

新北市長侯友宜表示，美術館經營不應「曲高和寡」。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜表示，美術館經營不應「曲高和寡」。記者葉德正／攝影

美術館 藝術家

延伸閱讀

土城看守所未來規畫？侯友宜：盼兼顧歷史記憶與開放綠地

淡江大橋、馬偕意象入國幣設計？侯友宜允積極向中央反映

毒雞蛋流竄全台 侯友宜：查核現況未流入新北

新北雙備戰 侯友宜：耶誕城安全迎客、颱風嚴陣以待

相關新聞

淡江大橋、馬偕意象入國幣設計？侯友宜允積極向中央反映

央行籌備發行第七版新台幣，將以公民參與方式融入多元文化意象。新北市議員陳偉杰今日在市政總質詢中指出，應爭取把新北具代表性...

滿200元抽護國神山股票 北市議員批活動太早結束

各縣市搶攻普發一萬元商機，北市今天推出消費滿200元，即可抽獎一次，獎品更祭出台積電股票及美國NBA雙人行機票。北市商圈...

私有地颱風修剪50年老樹遭民眾抗議 北市文化局現勘結果曝

南港區一塊私有地爆發樹保爭議，地主因颱風來襲要對歷史逾50年樹木修整，但在地居民、樹保團體已申請樹木保護，兩派人馬今天在...

滯洪池放空、砂包備齊 新北嚴陣以待鳳凰颱風

颱風鳳凰逐步接近台灣，新北市政府已全面啟動防颱機制，水利局、高灘處、工務局等單位緊鑼密鼓整備，包含滯洪池放空、抽水站預抽...

議員憂新北市美術館人潮銳減 侯友宜：經營不可曲高和寡

新北市美術館今年4月開幕，人潮一度從每月20萬人次，一度銳減至4萬人次，新北市議員呂家愷今天在議會質詢指，市府舉辦許多活...

從田間到餐桌 新北推企業ESG×食農教育

金寶電子公司與深坑區農會合作將企業ESG與食農教育議題結合，5日號召50位企業同仁前往深坑茶園，親身走入田間，透過採茶、製茶、米食製作與茶品品鑑等實作課程，理解在地茶農文化與友善耕作，實地體驗「從田間

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。