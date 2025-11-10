議員憂新北市美術館人潮銳減 侯友宜：經營不可曲高和寡

新北市美術館今年4月開幕，人潮一度從每月20萬人次，一度銳減至4萬人次，新北市議員呂家愷今天在議會質詢指，市府舉辦許多活動，但新北市美術館應思考如何讓民眾為了展覽而來，而非為喝咖啡、拍照打卡而來，他建議應邀請家喻戶曉的藝術家，奈良美智寧願到汐止辦展，也沒有選擇新美館，為何新美館不能有畢卡索等國際級藝術家，要進一步帶動人潮、觀光與夜經濟發展。

新北市長侯友宜回應，美術館經營不應「曲高和寡」，要兼具藝術性與生活感受，美術館除有歷史文化底蘊，也要讓人產生情感連結，到美術館喝咖啡、散步也很好，重要的是能融入市民生活，而不是只屬於某個族群。文化局長張䕒育表示，明年將邀請當代國際級藝術家參展，也會配合三鶯線通車、開館周年擴大舉辦帶狀活動。

呂家愷指出，新北市美術館當初設計是全民美術館，目前雖有展覽活動，欠缺能引發全民共鳴的亮點，市府專業領域認為的知名藝術家，在民眾眼中卻不一定如此，市府規畫展覽不該站在自己的角度，而是要把全民美術館價值發揮到最大。

張䕒育回應，目前美術館開館活動已成功吸引人潮，明年除春、秋兩季的品牌展外，也將配合館慶及三鶯線通車，舉辦大型帶狀活動，同時規畫國際級當代藝術家展覽，「是享譽國際的藝術家」。

呂家愷也說，美術館周邊停車空間不足，未來轉運站變更後若仍作為單純停車場，將難以帶動區域效益，建議應結合商場或飯店招商，吸引遊客留宿鶯歌，促進夜經濟。

交通局長鍾鳴時表示，目前三鶯轉運站用地正變更為交通用地，未來在合法情況下，可納入遊憩或多元使用目的，不會僅限於停車場功能，會依地方需求與可行性進一步研議。

城鄉發展局長黃國峰則指出，整體開發計畫仍在變更程序中，會持續與地方溝通，蒐集民意與各界建議，納入後續規劃。