車主注意！石門翡翠近滿水位 北市水門隨時可能只出不進

根據氣象署預報，鳳凰颱風目前已通過呂宋島，正在南海重整，明上午發布陸警機率高。北市水利處表示，考量上游水庫（石門、翡翠）接近滿水位，可能隨時進行調節性放水，北市河濱疏散門隨時可能啟動「只出不進」或「關閉」等管制措施，提醒民眾，降雨期間請勿進入河川區進行水域活動。

北市水利處表示，當水位上漲快速時，可能隨時執行堤外封閉作業，建議市民朋友避免前往河濱區域活動及停放車輛，以策安全，特別是河濱地勢較低的淡水河臺北橋周邊沿線、百齡左、右岸河濱公園等。

目前鳳凰的陸上警戒區域，初估範圍中南部、花蓮、台東，北部將取決於颱風接近陸地時的減弱程度，請市民特別注意颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區將有大雨或豪雨發生的機率。

另外，水利處也提醒已停放於河川區內車輛的車主，可至台北市停車工程管理處網站，登錄車輛資訊，就可收到堤外停車場防汛的簡訊通知。如管制後4小時將對未移置車輛依車型大小處1800至4,800元罰鍰，經拖吊之車輛另需繳納移置費及保管費，請停放車輛於河濱公園的駕駛人要多加注意。

水利處也推薦市民打開LINE，將「戀戀水綠 臺北水利」加為好友https://page.line.me/nyy4696t，訂閱「水情警報器」功能，可接收雨量警戒，第一時間展開自主防災，還可提供雨量、河川水位、雨水下水道水位、抽水站狀態、淹水點查詢等功能，讓市民朋友快速獲得水情相關資訊。

此外，也可下載本府「行動防災APP https://goo.gl/hNz1Ef)」或「台北市政府LINE官方帳號」(訂閱市政訊息/安全護照/水情訊息)，主動了解降雨資訊。