快訊

預計下午5時30分發海警 一圖看4階段降雨「東半部發紫」

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台24小時盯現況

聽新聞
0:00 / 0:00

車主注意！石門翡翠近滿水位 北市水門隨時可能只出不進

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
根據氣象署預報，鳳凰颱風目前已通過呂宋島，正在南海重整，明上午發布陸警機率高。本報資料照片
根據氣象署預報，鳳凰颱風目前已通過呂宋島，正在南海重整，明上午發布陸警機率高。本報資料照片

根據氣象署預報，鳳凰颱風目前已通過呂宋島，正在南海重整，明上午發布陸警機率高。北市水利處表示，考量上游水庫（石門、翡翠）接近滿水位，可能隨時進行調節性放水，北市河濱疏散門隨時可能啟動「只出不進」或「關閉」等管制措施，提醒民眾，降雨期間請勿進入河川區進行水域活動。

北市水利處表示，當水位上漲快速時，可能隨時執行堤外封閉作業，建議市民朋友避免前往河濱區域活動及停放車輛，以策安全，特別是河濱地勢較低的淡水河臺北橋周邊沿線、百齡左、右岸河濱公園等。

目前鳳凰的陸上警戒區域，初估範圍中南部、花蓮、台東，北部將取決於颱風接近陸地時的減弱程度，請市民特別注意颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區將有大雨或豪雨發生的機率。

另外，水利處也提醒已停放於河川區內車輛的車主，可至台北市停車工程管理處網站，登錄車輛資訊，就可收到堤外停車場防汛的簡訊通知。如管制後4小時將對未移置車輛依車型大小處1800至4,800元罰鍰，經拖吊之車輛另需繳納移置費及保管費，請停放車輛於河濱公園的駕駛人要多加注意。

水利處也推薦市民打開LINE，將「戀戀水綠 臺北水利」加為好友https://page.line.me/nyy4696t，訂閱「水情警報器」功能，可接收雨量警戒，第一時間展開自主防災，還可提供雨量、河川水位、雨水下水道水位、抽水站狀態、淹水點查詢等功能，讓市民朋友快速獲得水情相關資訊。

此外，也可下載本府「行動防災APP https://goo.gl/hNz1Ef)」或「台北市政府LINE官方帳號」(訂閱市政訊息/安全護照/水情訊息)，主動了解降雨資訊。

鳳凰颱風 翡翠水庫 雨量

延伸閱讀

蛋製品來源不明家長憂毒蛋流入營養午餐 北市教育局曝查核結果

鳳凰進逼...北市影響最大時間曝山區估陣風可達10-12級

影／北市大安住商大樓整修 6樓窗驚險吹落碎玻璃滿地

鳳凰颱風來勢洶洶 是否停班課？北市曝：仍存有3不確定性

相關新聞

淡江大橋、馬偕意象入國幣設計？侯友宜允積極向中央反映

央行籌備發行第七版新台幣，將以公民參與方式融入多元文化意象。新北市議員陳偉杰今日在市政總質詢中指出，應爭取把新北具代表性...

滿200元抽護國神山股票 北市議員批活動太早結束

各縣市搶攻普發一萬元商機，北市今天推出消費滿200元，即可抽獎一次，獎品更祭出台積電股票及美國NBA雙人行機票。北市商圈...

私有地颱風修剪50年老樹遭民眾抗議 北市文化局現勘結果曝

南港區一塊私有地爆發樹保爭議，地主因颱風來襲要對歷史逾50年樹木修整，但在地居民、樹保團體已申請樹木保護，兩派人馬今天在...

滯洪池放空、砂包備齊 新北嚴陣以待鳳凰颱風

颱風鳳凰逐步接近台灣，新北市政府已全面啟動防颱機制，水利局、高灘處、工務局等單位緊鑼密鼓整備，包含滯洪池放空、抽水站預抽...

議員憂新北市美術館人潮銳減 侯友宜：經營不可曲高和寡

新北市美術館今年4月開幕，人潮一度從每月20萬人次，一度銳減至4萬人次，新北市議員呂家愷今天在議會質詢指，市府舉辦許多活...

從田間到餐桌 新北推企業ESG×食農教育

金寶電子公司與深坑區農會合作將企業ESG與食農教育議題結合，5日號召50位企業同仁前往深坑茶園，親身走入田間，透過採茶、製茶、米食製作與茶品品鑑等實作課程，理解在地茶農文化與友善耕作，實地體驗「從田間

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。