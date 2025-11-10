土城看守所未來規畫？侯友宜：盼兼顧歷史記憶與開放綠地

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
台北看守所。圖／聯合報系資料照片
新北大巨蛋將從樹林機五、淡水淡海二期中二選一，新北市議員江怡臻今天在議會總質詢，也關注其他4處落選地點未來規畫規畫，其中土城的台北看守所是中央土地，但遲遲無搬遷後具體規畫。侯友宜表示，台北看守所是矯正署土地，不適合蓋大巨蛋，未來保留部分記憶與公園綠地並存，才更適合土城發展。

江怡臻指出，這次大巨蛋選址土樹三鶯地區有四個地點沒有被選中，但這些地區未來發展同樣重要，也應該及早開始規畫，其中台北看守所中央遲遲沒有規畫，去年總質詢市長有提到要保留台北看守所作為開放空間與公園綠地，那相關歷史場址的意涵要不要保留下來？例如北市就曾有留下一道牆的方式，應該盡早跟市民報告。

侯友宜說，台北看守所興建於民國六十五年，屬於矯正署管轄的國有地，當初因為土地不夠大，評估不適合蓋大巨蛋，未來看是要保留部分建築、圍牆作為歷史象徵，並規畫公園綠地供民眾使用，都更符合土城發展。

至於樹林大柑園，侯友宜說，將朝產業園區聚落發展，並比照世貿、南港展覽館規畫大型展覽館；板樹體育館則將活化為包含身障者運動設施的複合型體育園區；三峽麥仔園地區因鄰近捷運，將以住宅與商業為主軸推動都市更新，讓土樹三鶯整體發展更具動能。

江怡臻也說，根據綜合評估，大巨蛋是否最適合在樹林機五？侯友宜說，樹林機五周邊區位跟交通條件優越，財務計畫很可行， 未來選址會細部詳細分析，希望越早越好，最慢明年上半年公布，並展開後續招商與說明會，一步步做到位。

