淡江大橋、馬偕意象入國幣設計？侯友宜允積極向中央反映

央行籌備發行第七版新台幣，將以公民參與方式融入多元文化意象。新北市議員陳偉杰今日在市政總質詢中指出，應爭取把新北具代表性的建築與文化景觀納入國幣設計，呼籲新北市府成立「國幣改版新北爭取專案小組」。市長侯友宜表示支持，並向中央建議，將淡江大橋、淡水暮色等新北重要意象提供中央參考。

陳偉杰指出，央行強調新台幣改版要兼顧公民參與與多元文化，想到代表台灣的建物與意象，目前多以台北101、故宮為代表，他認為，新版台幣可加入具國際視覺性的新北意象，如即將落成的淡江大橋，或淡水夕照等文化地景入幣設計，成為代表台灣的新視覺符號。

侯友宜說，淡江大橋是全世界少見的單塔不對稱斜張橋，未來無論離開或回到台灣，從空中俯瞰都能看到這座最美的大橋，他支持國幣改版可結合淡水河的自然景觀與現代建築的淡江大橋。

陳偉杰說，除建築物與自然景館，也可融入人文精神，如馬偕博士來台推動教育醫療的歷史貢獻，淡水地區的歷史與人文底蘊都值得成為國幣設計的素材。

侯友宜說，馬偕博士人道關懷精神令人敬佩，值得作為台灣價值的象徵，會將新北的城市精神整理後，向中央充分反映。

侯也說，淡水河口開展的歷史正是北部發展的起點，會向中央爭取。