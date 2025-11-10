滿200元抽護國神山股票 北市議員批活動太早結束

各縣市搶攻普發一萬元商機，北市今天推出消費滿200元，即可抽獎一次，獎品更祭出台積電股票及美國NBA雙人行機票。北市商圈認為，能夠提高10到15％的經濟消費，不過，北市議員認為，普發一萬元系統是到4月30日止，北市的活動提早結束，活動應該要拉長。

台北市商圈產業聯合會理事長周水美說，抽獎活動對於都會型國旅的台北市，有很大的鼓勵，尤其是這段期間大家有可能計畫出國，「用活動把大家留在台北市。」所以50、60個商圈組織，共計2萬間店都來配合市府的活動，更邀集中南部朋友北上消費。

周水美估計，為期將近四個月的活動，不僅參與活動門檻低，又是碰上耶誕節、跨年、農曆年節等，估計抽獎活動加成，可以讓業績提高10到15％，同時還有特約商店的消費加碼，大家用盡心思一去宣傳。

另外，普發現金一萬元各縣市推出活動加碼，周水美認為，北市消費型態多元，包含夜市、住宿、百貨等，而且北市市民消費力驚人，反而是各縣市吸引前來消費的重要對象，這次北市推出的方案是希望能守住台北市民的一萬元。

不過，北市議員秦慧珠認為，市民加碼、抽獎日期等細節都還沒有出來，「都已經要領到一萬元了，活動還要等到12月1日才能登錄會不會太慢？」普發一萬元其實早在3、4個月前的大罷免時，中央不敢提覆議案，就差不多定案，市府還是慢的太離譜。

她也說，中央普發一萬元的系統是開放到2026年4月30日，「北市活動只到明年3月8日，哪有活動比別人晚開始、又提早結束？應該要配合中央，延長效益。」

北市議員陳怡君說，錢要花在刀口上，要普發一萬元就不要限制民眾怎麼用。這一萬元民眾可能是繳房租、水電、買菜錢等，市府是希望可以促進經濟消費，但是本身會去消費的民眾根本就不差那個加碼幾百塊抽一次獎的動機，畢竟也不是人人有獎，實際上入袋為安還是比較實在。