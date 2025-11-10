私有地老樹遭砍 …在地居民、樹保團體抗議 地主曝原因

南港區一塊私有地爆發樹保爭議，地主因颱風來襲要對樹木修整，但在地居民、樹保團體質疑，該樹木具有逾50年歷史應受保護，目前已進行相關程序，但地主今天卻因颱風申請修樹，也未提前告知周邊居民，今天一早聚集土地前抗議，並打電話喊文化局到場，呼籲應作出積極行政裁量勒令暫時停工。

該地位於研究路二段180巷11號至19號，據了解，該地早期為水利地，不少住戶都會將車輛停放於此，不過今年7、8月遭人買走，變成私人土地，日前就因停車收費問題與在地居民發生爭議，近日因屋主打算將土地上樹木修整剷除，今天上午動工，但因未先與周邊住戶告知，雙方引發衝突。

在地住戶表示，土地上的樹木歷史逾50年，不但是天然溫度調節要角與屏障，也是四分溪整治後周圍的生態教育重要一環，台灣藍鵲、大赤鼯鼠等許多物種在此棲息，與在地居民感情深厚，認為樹齡已達相關標準，應受列管保護，但地主卻不顧居民已在走相關程序，未溝通、文化局也未到場狀況下，強行拆除，不符規範。

台灣樹人會秘書長潘翰疆表示，議會先前才審議通過「台北市樹木保護自治條例」修正草案，避免老樹在列管保護前空窗期遭砍伐，認定程序包括3個工作天內會勘，3個月完成認定，因故可延長一次，緊急情況無法及時會勘得立即派員逕列為暫定受保護樹木，以1個月為限，目前審議案已通過等待大會二三讀，而當時文化局長蔡詩萍也同意，會派員會勘相關案件，地主卻突然要砍樹時間點敏感，呼籲文化局作出積極行政裁量勒令暫時停工。