快訊

獨家幕後／揭開蕭美琴登歐洲議會的真相

挺台遭陸嗆「斬首」！高市早苗不收回言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

中職／桃猿衝擊換帥18小時過去 官方社群仍0公告

聽新聞
0:00 / 0:00

私有地老樹遭砍 …在地居民、樹保團體抗議 地主曝原因

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
在地住戶表示，土地上的樹木歷史逾50年，不但是天然溫度調節要角與屏障，也是四分溪整治後周圍的生態教育重要一環，台灣藍鵲、大赤鼯鼠等許多物種在此棲息。記者洪子凱／攝影
在地住戶表示，土地上的樹木歷史逾50年，不但是天然溫度調節要角與屏障，也是四分溪整治後周圍的生態教育重要一環，台灣藍鵲、大赤鼯鼠等許多物種在此棲息。記者洪子凱／攝影

南港區一塊私有地爆發樹保爭議，地主因颱風來襲要對樹木修整，但在地居民、樹保團體質疑，該樹木具有逾50年歷史應受保護，目前已進行相關程序，但地主今天卻因颱風申請修樹，也未提前告知周邊居民，今天一早聚集土地前抗議，並打電話喊文化局到場，呼籲應作出積極行政裁量勒令暫時停工。

該地位於研究路二段180巷11號至19號，據了解，該地早期為水利地，不少住戶都會將車輛停放於此，不過今年7、8月遭人買走，變成私人土地，日前就因停車收費問題與在地居民發生爭議，近日因屋主打算將土地上樹木修整剷除，今天上午動工，但因未先與周邊住戶告知，雙方引發衝突。

在地住戶表示，土地上的樹木歷史逾50年，不但是天然溫度調節要角與屏障，也是四分溪整治後周圍的生態教育重要一環，台灣藍鵲、大赤鼯鼠等許多物種在此棲息，與在地居民感情深厚，認為樹齡已達相關標準，應受列管保護，但地主卻不顧居民已在走相關程序，未溝通、文化局也未到場狀況下，強行拆除，不符規範。

台灣樹人會秘書長潘翰疆表示，議會先前才審議通過「台北市樹木保護自治條例」修正草案，避免老樹在列管保護前空窗期遭砍伐，認定程序包括3個工作天內會勘，3個月完成認定，因故可延長一次，緊急情況無法及時會勘得立即派員逕列為暫定受保護樹木，以1個月為限，目前審議案已通過等待大會二三讀，而當時文化局長蔡詩萍也同意，會派員會勘相關案件，地主卻突然要砍樹時間點敏感，呼籲文化局作出積極行政裁量勒令暫時停工。

地主高先生表示，這塊地本身就屬於私有土地，且鄰近一旁道路，樹木多年未修剪加上颱風來襲，若因天災倒塌或砸到人，他必須負責任，今天主要是做簡單樹木修剪，一些比較小的樹木會先鋸掉，大樹木則會先修剪，相關施工、開工都有申報，法規上並無違法。

南港區一塊私有地爆發樹保爭議，地主因颱風來襲要對樹木修整，但在地居民、樹保團體質疑，該樹木具有逾50年歷史應受保護，兩派人馬在場對質。記者洪子凱／攝影
南港區一塊私有地爆發樹保爭議，地主因颱風來襲要對樹木修整，但在地居民、樹保團體質疑，該樹木具有逾50年歷史應受保護，兩派人馬在場對質。記者洪子凱／攝影

文化局 住戶 颱風 護樹

延伸閱讀

颱風鳳凰逼近 花蓮秀林和平村等中午起停班課

颱風鳳凰逼近 台南善化溪尾排水護岸改善強化防洪

颱風鳳凰逼近 小三通金廈、金泉航線雙向停航

颱風鳳凰逼近 新北市籲勿上山及從事水域活動

相關新聞

滿200元抽護國神山股票 北市議員批活動太早結束

各縣市搶攻普發一萬元商機，北市今天推出消費滿200元，即可抽獎一次，獎品更祭出台積電股票及美國NBA雙人行機票。北市商圈...

私有地老樹遭砍 …在地居民、樹保團體抗議 地主曝原因

南港區一塊私有地爆發樹保爭議，地主因颱風來襲要對樹木修整，但在地居民、樹保團體質疑，該樹木具有逾50年歷史應受保護，目前...

新北「老店新妝」啟動 祭10萬獎勵金助新莊廟街轉型

新北市青年局推動「青年再創．老店新妝」計畫進入第二年，今年號召新莊廟街商圈經營滿3年以上的老店報名參與改造，成功通過甄選...

最暖表演 新北身障藝人展才華搶攻尾牙、春酒季

今年剩不到兩個月，各大公司行號開始籌備尾牙、春酒，新北市勞工局指出，新北身障表演藝術工作者演出類型多元豐富，精湛的舞台表...

明天放颱風假？蔣萬安曝鳳凰轉向3關鍵：密切掌握動態

鳳凰颱風進逼，北市長蔣萬安今早赴防颱應變中心聽取颱風整備，對於氣象署估鳳凰侵襲機率，北市恐高達69%，今晚8點是否有機會...

捷運土城樹林線最後拼圖 高架段12月19日動工

捷運土城樹林線最後高架段CQ880B標案歷經多次流標，中央核定財務修正計畫後順利決標，新北市長侯友宜證實，高架段確定12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。