新北「老店新妝」啟動 祭10萬獎勵金助新莊廟街轉型

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
「响仁和」第三代傳人王藤向民眾解說製鼓工序及10面藏鼓典故。圖／新北市青年局提供
新北青年局推動「青年再創．老店新妝」計畫進入第二年，今年號召新莊廟街商圈經營滿3年以上的老店報名參與改造，成功通過甄選的店家不僅可獲專業設計輔導與品牌重塑協助，還有機會獲得最高10萬元獎勵金，作為轉型啟動資金，即日起開放申請至12月23日截止。青年局預告，12月10日將舉辦實體說明會，邀請有興趣的店家深入了解改造內容。

青年局長邱兆梅表示，新莊廟街擁有百年文化底蘊，是新北極具代表性的傳統商圈之一。青年局期望透過公私協力，導入設計能量與青年創意，協助老店家創造品牌新價值，「我們不只是在修繕店面，而是在傳承一段歷史、擦亮一個城市的記憶。」她強調，今年特別加碼設立獎勵機制，只要積極參與改造，即可申請最多10萬元獎勵金，降低轉型門檻。

2024年首屆改造計畫已成功翻轉5家老店，包括「响仁和」、「熊記燒餅油條」、「新樁牛」、「晉義參藥行」與「WASHWISE聰明洗」。青年局輔導團隊透過訪談、品牌定位與空間優化，協助店家找回經營故事，吸引更多年輕客群，也帶動地方商圈共榮。

「熊記燒餅油條」老闆指出，原本經營多年但無明確品牌印象，透過輔導後聚焦「厚式油條」特色，加入視覺設計與故事包裝，業績顯著提升；傳統參藥行「晉義」改造後煥然一新，店面更明亮清爽，讓新客不再卻步，老闆娘也以嶄新形象迎賓；而「聰明洗」則主打天然環保清潔，協助同為參與店家的「新樁牛」改善油污排水問題，展現跨店合作效益。

邱兆梅指出，「老店新妝」計畫正是青年創意落地的最好舞台，盼透過一次次的改造累積在地故事、提升整體區域品牌力，也期待更多青年設計師、品牌顧問加入推動行列。未來計畫也將持續擴大適用區域與輔導能量，成為新北商圈轉型的助力引擎。

2024年參與再造的店家「响仁和」，於改造後的鼓事館，向民眾說明不同鼓皮的音色。圖／新北市青年局提供
2024年度的示範店家「晉義參藥行」，許多年輕人至店家體驗天然草本漢方防蚊包製作。圖／新北市青年局提供
2024年度的示範店家「晉義參藥行」，改造後傳遞「新鮮味．老地方」全新品牌風貌。圖／新北市青年局提供
新北市政府為新莊廟街店家注入新生命，打造街區轉型新典範（圖為首屆成果展）。圖／新北市青年局提供
