新北助新莊廟街老店新妝 再祭10萬獎勵金鼓勵轉型

中央社／ 新北10日電

新北2025「青年再創．老店新妝」計畫啟動，即起至12月23日開放新莊廟街3年以上商家申請參與改造；今年也新增獎勵機制，每一店家最多可獲10萬元，鼓勵店家跨出改變第一步。

新北市青年局發布新聞稿，去年首度開辦「青年再創．老店新妝」新莊廟街特色店家再造示範計畫，成功翻轉5家參與改造的在地店家，包括响仁和、熊記燒餅油條、新樁牛、晉義參藥行及WASHWISE聰明洗，店家不僅營業額與來客數明顯成長，更吸引不少年輕客群。

今年「青年再創．老店新妝」計畫再度啟動，即起至12月23日開放新莊廟街商圈經營3年以上店家申請，通過甄選店家將透過專業輔導，協助設計再造及創意轉型；青年局也將在12月10日舉辦實體說明會，店家可更深入了解輔導內容與報名細節。

青年局長邱兆梅強調，新莊廟街不僅承載百年人文風華，更是實踐青年創意舞台，為降低在地店家轉型門檻，今年特別新增獎勵機制，只要參與改造的店家積極參與輔導過程，最高可獲新台幣10萬元獎勵金，這筆資金可當作啟動金，降低店家參與改造計畫的財務門檻，鼓勵潛力店家跨出轉型第一步。

參與首屆計劃的店家「熊記燒餅油條」表示，品牌重整後聚焦厚式油條特色，融合在地老故事與年輕化識別形象，營運表現明顯成長；老字號「晉義參藥行」改造後空間也煥然一新，明亮清新形象吸引不少新客上門。

「新樁牛」原為以客家米醬牛腩鍋聞名的「新莊牛肉大王」，透過改變店名與菜單，聚焦亮點再出發；「聰明洗」以全天然環保洗滌配方協助「新樁牛」解決下水道油汙問題，展現跨業合作互惠成果，不僅強化品牌競爭力，也帶動區域形象升級。

