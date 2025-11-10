最暖表演 新北身障藝人展才華搶攻尾牙、春酒季

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
身障藝人劉育瑄（左）參加新北市勞工局的「身障藝人就業協助計畫」，使她多了許多公益及商演機會。右為身障小提琴家夏官鼎。圖／新北市勞工局提供
今年剩不到兩個月，各大公司行號開始籌備尾牙、春酒，新北市勞工局指出，新北身障表演藝術工作者演出類型多元豐富，精湛的舞台表現屢獲好評，企業辦理尾牙春酒、家庭日、典禮宴會等各式活動，若邀請新北身障表演藝術工作者演出，勞工局將提供客製化服務讓活動增添溫度與感動，盼社會大眾對於身障者就業，給予更多溫暖的鼓勵。

身障藝人劉育瑄在四個月大時被診斷為先天性視神經退化，右眼完全無光覺，左眼僅存微弱光覺，由於母親全心照顧並支持她的成長，幫助她突破視障面臨的困難。

她在幼時就展現極高的音樂天分，能透過聽覺記住並重現老師彈奏的樂曲，正因為這樣的絕對音感，促使她踏上前往音樂之路的夢想，但也因無法閱讀樂譜，她靠著反覆聆聽鋼琴老師錄製的練習曲音檔來學習樂曲，用心記憶每個音符，終能以音樂作為與世界連結的橋樑。

新北市勞工局指出，育瑄自台南藝術大學音樂系畢業後，主修長笛的她持續追逐音樂夢，2022年正式投入藝術表演工作，並肩負起自己及就讀大學的妹妹生活開銷，她透過參加新北市勞工局的「身障藝人就業協助計畫」，使她多了許多公益及商演機會，不僅增加收入，也提升能見度。她以音樂描繪生命的色彩，即便身處黑暗，也以旋律傳遞光與希望，展現身障者在藝術領域的無限可能。

新北勞工局說，市府長期協助媒合身障表演藝術工作者參與公益活動及企業演出，並透過舉辦職能提升講座及開拓街演新據點、製作影音履歷等，協助身障藝人精進技藝，也強化表演效果與就業能力。想了解身障表演藝術工作者更多資訊，可至「新北勞動雲」或至YouTube搜尋「新北身障街藝」頻道，觀看影音履歷。

