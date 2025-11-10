明天放颱風假？蔣萬安曝鳳凰轉向3關鍵：密切掌握動態

鳳凰颱風進逼，北市長蔣萬安今早赴防颱應變中心聽取颱風整備，對於氣象署估鳳凰侵襲機率，北市恐高達69%，今晚8點是否有機會宣布停班課？蔣表示，鳳凰穿越呂宋島之後將會轉向，整個轉向的角度、路徑、速度都高度不確定，一定會密切掌握颱風動態，會評估接下來對台北市造成風勢雨勢的衝擊。

蔣萬安今天上午赴防颱應變中心視察各局處整備情形，蔣表示，因應鳳凰颱風接下來可能對台北市造成的風勢雨勢，今天要求各局處到EOC應變中心來進行整個防颱整備工作會議，工務局即刻針對全市路樹巡查。

教育局也會針對學校周邊樹木加強穩固；建管處也會針對施工圍籬廣告看板、帆布等加強穩固；勞動局也會特別針對高空施作業者，必須特別注意安全，必要時要停止工作。

對於是否今晚8點宣佈停班課？蔣說，今天即刻來聽取氣象團隊報告，目前了解，鳳凰颱風在穿越呂宋島之後將會轉向，整個轉向的角度、路徑、速度都高度不確定，一定會密切掌握颱風動態，會評估接下來對台北市造成風勢雨勢的衝擊。

對於北投山區、陽明山風雨大，是否先停班課？蔣萬安說，所以要聽取對於接下來颱風路徑可能的動態，了解最新狀況，及預估接下來風勢雨勢對台北造成的衝擊，一定是做好萬全準備，絕對是料敵從寬、禦敵從嚴。