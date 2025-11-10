快訊

確定分手了！被砍4千萬新壽解約金44.3億 李四川：下班前送市議會

15年沒戲拍！連與徐若瑄演床戲都拒絕 黃立成揭原因

簡立峰專欄／藉Google打造AI瀏覽器 解析OpenAI布局

明天放颱風假？蔣萬安曝鳳凰轉向3關鍵：密切掌握動態

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午赴防颱應變中心視察各局處整備情形。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午赴防颱應變中心視察各局處整備情形。記者林麗玉／攝影

鳳凰颱風進逼，北市蔣萬安今早赴防颱應變中心聽取颱風整備，對於氣象署估鳳凰侵襲機率，北市恐高達69%，今晚8點是否有機會宣布停班課？蔣表示，鳳凰穿越呂宋島之後將會轉向，整個轉向的角度、路徑、速度都高度不確定，一定會密切掌握颱風動態，會評估接下來對台北市造成風勢雨勢的衝擊。

蔣萬安今天上午赴防颱應變中心視察各局處整備情形，蔣表示，因應鳳凰颱風接下來可能對台北市造成的風勢雨勢，今天要求各局處到EOC應變中心來進行整個防颱整備工作會議，工務局即刻針對全市路樹巡查。

教育局也會針對學校周邊樹木加強穩固；建管處也會針對施工圍籬廣告看板、帆布等加強穩固；勞動局也會特別針對高空施作業者，必須特別注意安全，必要時要停止工作。

對於是否今晚8點宣佈停班課？蔣說，今天即刻來聽取氣象團隊報告，目前了解，鳳凰颱風在穿越呂宋島之後將會轉向，整個轉向的角度、路徑、速度都高度不確定，一定會密切掌握颱風動態，會評估接下來對台北市造成風勢雨勢的衝擊。

對於北投山區、陽明山風雨大，是否先停班課？蔣萬安說，所以要聽取對於接下來颱風路徑可能的動態，了解最新狀況，及預估接下來風勢雨勢對台北造成的衝擊，一定是做好萬全準備，絕對是料敵從寬、禦敵從嚴。

鳳凰颱風 北市 蔣萬安 颱風假 停班停課

延伸閱讀

蔣萬安95%連任北市長？ 他曝王世堅不想選理由是不想輸蔣家後代

環騎台北年終大會師 蔣萬安允優化自行車道設施

蔣萬安：盼輝達在台北設立分公司 想法已轉達

同場不同框！吳怡農欲挑戰台北市長 蔣萬安笑：選舉還很久先拚市政

相關新聞

明天放颱風假？蔣萬安曝鳳凰轉向3關鍵：密切掌握動態

鳳凰颱風進逼，北市長蔣萬安今早赴防颱應變中心聽取颱風整備，對於氣象署估鳳凰侵襲機率，北市恐高達69%，今晚8點是否有機會...

捷運土城樹林線最後拼圖 高架段12月19日動工

捷運土城樹林線最後高架段CQ880B標案歷經多次流標，中央核定財務修正計畫後順利決標，新北市長侯友宜證實，高架段確定12...

「一番賞」抽獎爆藏籤 北市評估訂自治條例

源自日本的「一番賞」抽獎遊戲主打統統有獎，抽一次300至500元，獎項有公仔、玩具等，夜市、百貨、超商到處可見，卻爆出藏...

北市消保官編制僅6名 1年處理逾2千案

消費爭議層出不窮，包含演唱會黃牛、店家無預警倒閉、交易糾紛等，北市一年承擔全國近4分之1消費爭議案，法務局編制消保官卻僅...

鳳凰進逼 北市這1區已發強風黃燈...強風特報至周四

鳳凰颱風進逼，北市災防辦提醒，由於東北風明顯偏強及鳳凰外圍環流影響，氣象署已針對台北市北投區發布陸上強風特報黃色燈號，有...

颱風外圍環流將與東北季風共伴效應 新北啟動坡地社區整備

鳳凰颱風可能襲台，新北市政府指出，雖距新北市仍有一段距離，但其外圍環流將與東北季風形成共伴效應，北海岸及東側山區的雨勢將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。