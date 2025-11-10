聽新聞
捷運土城樹林線最後拼圖 高架段12月19日動工

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
捷運土城樹林線樹林段正興建中。圖／聯合報系資料照片
捷運土城樹林線樹林段正興建中。圖／聯合報系資料照片

捷運土城樹林線最後高架段CQ880B標案歷經多次流標，中央核定財務修正計畫後順利決標，新北市長侯友宜證實，高架段確定12月19日動工，會全力衝刺，朝2031年完工目標邁進。

土城樹林線今年4月全線回歸新北市府主責，土城高架段面臨大環境招標困難挑戰，經多次流標，日前評選出廠商皇昌營造，加上中央核定財務修正計畫，終於在日前決標。

當初土城樹林線拆分成三標，CQ890樹林段在2022年11月11日開工，目前進度11.20%，正進行既有管線遷移、基樁鑽掘及基礎施作、下構墩柱及帽梁施作等施工作業，而Q880A地下段在2024年3月1日開工，目前進度2.64%，持續進行既有管線遷移、基樁鑽掘及基礎施作、下構墩柱及帽梁施作等施工作業。

外界關心高架段落後前後兩段超過1年，是否能達到2031年完工目標。新北捷運局指出，廠商已動員將盡速開工，全力追趕捷運土城樹林線工程進度，2031年完工目標不變。

樹林段與地下段由遠揚營造承包，高架段業者是皇昌營造，地方擔心廠商之間溝通是否成為問題。新北捷運局指出，廠商各自施工範圍是獨立的，互不影響，施工期間也會定期開界面協調會議。

捷運局指出，土城樹林線完工通車之後可與板南線土城站、中和新蘆線迴龍站、桃園棕線轉乘，可串連中和、土城、樹林及新莊地區，縮短新北西南側居民前往台北市中心的通勤時間約20分鐘。

捷運 土城 新北 侯友宜 新北捷運

