北市消保官編制僅6名 1年處理逾2千案

消費爭議層出不窮，包含演唱會黃牛、店家無預警倒閉、交易糾紛等，北市一年承擔全國近4分之1消費爭議案，法務局編制消保官卻僅6名，現還缺額1人，每人每年平均處理案量近600件，工作負荷重，稽查時常要與違規店家「諜對諜」，壓力山大。

「6個人一年要處理2千多件案子，每天加班1至2小時是常態。」北市消保官陳盈全說，外界以為消保官是朝九晚五上班族，實際上任務繁多，包含協調案件、例行稽查、年節專案稽查等，周末、夜間都得出勤。

陳盈全說，消保官主要任務是協調與稽查工作，看似簡單，卻需要仰賴經驗，遇到不肖廠商，常要與業者「諜對諜」過招，有業者一看到消保官上門，會互通訊息提醒，稽查時往往需要喬裝，或由其他同事當秘密客探查。

對於消保官人力吃緊、工作壓力大，一名曾任北市消保官的專業人士直言，提升薪資與福利制度才是解方，現行消保官薪資待遇比照一般法制人員，沒有額外加級，在北市當消保官工作壓力高於其他縣市，呼籲應提高相關福利加碼或待遇，才能吸引優秀人才。

北市法務局表示，已啟動職缺補實作業，現階段彈性運用現有人力、雇用代理人員，檢討與簡化業務流程，確保市民權益與行政效率不打折。