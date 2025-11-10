「一番賞」抽獎爆藏籤 北市評估訂自治條例

源自日本的「一番賞」抽獎遊戲主打統統有獎，抽一次300至500元，獎項有公仔、玩具等，夜市、百貨、超商到處可見，卻爆出藏籤等亂象，有消費者包下籤桶卻一個大獎也沒有。北市府允諾開座談會，研擬是否比照夾娃娃機訂自治條例。

有網紅、香港觀光客曾在社群質疑「台灣一番賞碰不得」，欠缺管理機制，北市近3年一番賞消費申訴累計，2023年3件、去年8件，今年至今接獲5件，多數消費者沒抽到大獎會自認運氣不好。另，法務局去年1月至今，已辦理12場次聯合稽查，儘管政府努力查，但業者總有因應對策。

議員陳宥丞指出，不肖業者慣用藏籤手法，遇到消保官稽查就把大獎籤放入，掩飾作弊行為。過去也曾有美妝店被抱怨，標榜每家店都有特大獎，包下籤桶卻一個大獎都沒有；北市府管理的台北地下街也曾爆出藏籤爭議。

陳還說，有店家前年被踢爆藏籤，被商業處盯上後，今年7、8月未營業改扭蛋店，風頭過後又重開店。過去夾娃娃機店也曾爆亂象，北市府訂有自助選物店自治條例，卻缺乏一番賞的自治條例管理。

議員詹為元支持北市府可優先訂自治條例。詹說，一番賞商業模式除玩具店外，知名連鎖店也有推出，作弊行為時有所聞，北市身為首善之都，可透過自治條例訂罰則，尤其一番賞玩家多為年輕人，應該強化規範。

議員林延鳳認為，一番賞普及性不如娃娃機店，若有欺騙或消費糾紛，市府必須介入管理，建議可邀專家學者及業者討論，評估需要哪些配套。

北市商業處長高振源說，為避免消費爭議，每月會派員去西門町萬年大樓及台北地下街稽查，年初也與經濟部、行政院消保處等訂規範指引。

產發局長陳俊安允諾滾動檢討，如果需更高法律位階，市府可以研議，讓產業有法可循，將邀專家學者、廠商座談，蒐集意見後再評估是否需要訂自治條例。