鳳凰進逼 北市這1區已發強風黃燈...強風特報至周四

鳳凰颱風進逼，北市災防辦提醒，由於東北風明顯偏強及鳳凰外圍環流影響，氣象署已針對台北市北投區發布陸上強風特報黃色燈號，有機會出現8級以上陣風，目前評估強風特報將持續至13日颱風影響結束為止。

台北市災害防救辦公室已再次通報各相關單位針對強風加強整備應變作為，包含工務局轄下各處加強各項防颱工作及機具人員整備。公園處針對市區行道樹、公園、廣場等地樹木進行巡檢修剪及維護；教育局所屬學校及各局處針對權管樹木加強穩固。

另外，觀傳局及媒體事務組加強宣導民眾將居家窗臺、陽台放置的物品、植栽等裝飾物加固或移除，避免因強風吹落。建管處也需加強向民眾宣導招牌鐵皮加蓋，並提醒可能造成的公安危險與後續衍生的民、刑事責任。

都發局、工務局及勞動局要求各建築與施工工地廠商，針對圍籬、帆布、廣告招牌、施工吊塔車及其他設施加強穩固。位於戶外配(變)電所周遭之帆布及廣告物應列為重點加強宣導防範。

勞動局針對高處作業如屋頂修繕、模板組立、鋼構組配、冷氣及鐵窗安裝等作業，提醒業者及勞工注意作業安全，必要時應依規定暫停作業。