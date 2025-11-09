快訊

鳳凰颱風進逼！馬太鞍溪堰塞湖恐潰決 光復鄉將強制撤離5500人

東北季風與颱風外圍環流共伴 新北籲勿上山及水域活動

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

新北市政府提醒市民朋友提高警覺，中央氣象署預測鳳凰颱風將於11月10日朝台灣方向移動，雖然距離新北市仍有一段距離，但其外圍環流將與東北季風形成共伴效應，請市民預作防範。預計週一起，新北市就會開始降雨，其中北海岸及東側山區的雨勢將較為明顯。

到了週二 （11日），共伴效應的影響預計達到最強，屆時全市各地都將有大雨發生的機率，特別是淡水、三芝、石門、金山、萬里等北海岸地區，以及瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、坪林、烏來等山區，都可能出現可觀的累積雨量。

針對日前新店區錦秀、碧瑤社區的邊坡擋土牆坍塌，新北工務局已於昨日提早啟動防颱整備作業。為嚴防豪雨滲入覆土層，造成土壤含水量過高而引發二次災害，現場已立即展開坡面掛網及噴漿等緊急防護措施，噴漿作業預計將於明日全數完成，撤離住戶將持續在收容場所。

此外，新北工務局昨日亦已協請大地工程技師公會技師到場巡檢，經專業評估，目前工區狀態及各項監測數值皆保持穩定，儘管如此，未來連續降雨仍恐造成土石鬆軟，新北市府提醒山坡地社區切勿掉以輕心，務必加強巡檢與留意。

侯友宜市長呼籲，請市民隨時注意最新氣象資訊，應盡量減少外出活動，尤其避免前往海邊或海域，上下班時，要注意降雨與強風。同時，山區道路也需留意落石與坍方等潛在危險，低窪地區請注意防範積淹水，建議駕駛人行經相關路段時務必小心謹慎。另因適逢大潮，沿海浪高可達5米，提醒民眾勿前往北海岸及東北角觀浪。相關資訊請至臉書「我的新北市」、LINE「新北市政府」及「新北災訊E點通」查詢，市府將隨時更新動態。

共伴效應 貢寮 鳳凰颱風 新北

延伸閱讀

新北雙備戰 侯友宜：耶誕城安全迎客、颱風嚴陣以待

串聯桃園新北登山觀光資源 大湖之森步道11月底開放

鳳凰颱風、東北季風共伴豪雨來襲 花蓮縣府通知3鄉鎮啟動前置作業

近期2艘漁船海上沉沒 颱風逼近 基隆漁港今晚起漁船應只進港 沒出港

相關新聞

社區擋土牆修繕 新北：不宜政府埋單

全國許多山坡地社區擋土牆等設施屬於私產，依權責須由建商和住戶共同維護，一旦出問題，所需修繕經費龐大，新北民代要求市府建立...

打造台北國際名片！北捷東環段開工 要解內湖交通困境

台北捷運東環段第2個區段標昨開工，因位在松山、信義區人口密集區且鄰近重要道路與建物，施工難度高。台北市長蔣萬安表示，東環...

颱風外圍環流將與東北季風共伴效應 新北啟動坡地社區整備

鳳凰颱風可能襲台，新北市政府指出，雖距新北市仍有一段距離，但其外圍環流將與東北季風形成共伴效應，北海岸及東側山區的雨勢將...

影／北市大安住商大樓整修 6樓窗驚險吹落碎玻璃滿地

台北市大安區某住商大樓整修中6樓一扇窗戶，今下午被強風吹落至車道，幸未砸中汽機車，警方巡經發現聯繫大樓管理委員會，並聯繫...

新北雙備戰 侯友宜：耶誕城安全迎客、颱風嚴陣以待

新北市長侯友宜今出席「114學年度公私立高中職暨國民中小學家長會長授證暨感恩大會」表示，新北歡樂耶誕城即將開幕，交通分流...

捷運土城樹林線最後一塊拼圖高架段 12月19日動工確定了

土城樹林線最後一段高架段CQ880B歷經多次流標，加上中央核定財務修正計畫後，順利決標，何時動工各界關注。新北市長侯友宜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。