環騎台北年終大會師 蔣萬安允優化自行車道設施

中央社／ 台北9日電

台北市政府今天舉辦「2025環騎台北年終大會師」活動，市長蔣萬安表示，「環騎台北」河濱自行車挑戰認證自民國111年7月開辦，已有超過6萬人參與，市府將持續優化車道設施。

「2025環騎台北年終大會師」活動今天登場，吸引眾多市民「騎」聚大佳河濱公園，蔣萬安致詞表示，「環騎台北」河濱自行車挑戰認證自111年7月開辦以來，已累計超過6萬人完成認證，合格總里程達686萬公里，相當於繞行地球172圈。

蔣萬安表示，感謝市府團隊20多年來努力建構騎行環境，市府要持續優化河濱環境與自行車道設施，提供更綿密、更舒適且安全的騎乘體驗。為此已著手規劃大佳河濱公園改善計畫，將擴大現有水域遊憩空間，營造更豐富的兒童遊戲區，讓休閒活動場域更多元。

蔣萬安提到，要打造淡水河岸未來成為「台北的塞納河左岸」與「台北的哈德遜河」。

市府補充，推動中的淡水河岸改造計畫，範圍自玉泉公園一路向北，經大稻埕至敦煌碼頭，未來將結合人行步道、自行車道、運動空間與音樂表演舞台，成為兼具運動與藝文特色的河岸景觀。

自行車 蔣萬安 淡水河

蔣萬安出席2025環騎台北年終大會師

