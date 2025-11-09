台北大安區舊大樓窗戶遭強風吹落 警助排除危機

快訊

中央社／ 台北9日電

颱風鳳凰將接近台灣，台北市今天風勢漸大，大安區1處整修中老舊大樓破損窗戶下午發生掉落意外，幸未釀傷亡，巡邏員警見狀緊急聯繫大樓管委會清除，屋主也到場加固其餘窗戶。

台北市警察局大安分局敦化南路派出所員警下午1時許執行巡邏勤務，行經轄內敦化南路一段時，發現某處老舊大樓窗戶因破損而發生掉落意外，所幸未造成傷亡，虛驚一場。

員警經查了解，案發戶因屋內正在進行整修，窗戶不敵強風而遭吹落。

警方立即連繫大樓管委會，並由保全迅速將碎玻璃清除完畢，隨後也聯繫屋主到場，將其餘窗戶加固，防止二次吹落和危害。

大安分局呼籲，若民眾發現住家外牆或窗戶有損壞情形，或氣象預報有颱風來襲時，應儘速通報管理委員會或專業技師檢修，以免發生憾事。

