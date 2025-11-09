《醫療希望在花蓮》新書 記錄林欣榮院長與同仁的用心守護生命

照片為慈濟基金會提供

花蓮慈濟醫院啟業40年，院長林欣榮回花蓮也邁入第10年，11月8日在臺北市舉辦《醫療希望在花蓮》新書發表會。全書敘述林院長帶領全院同仁將證嚴法師交付的「品質提升．人才培育」任務，落實在醫院經營；推動精準中草藥、中西醫合療與研究，導人人工智慧，實現「無圍牆醫院」；每年度以6%的預算，獎勵創新研發；與政府政策結合，攜手花東醫療院所，照護偏遠鄉親，提升平均餘命，逐步邁入全人照護。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮自2016年7月接任院長之後，面對西部，特別是都會區大型醫學中心快速發展，覺得花蓮慈濟不能偏安花蓮，在證嚴上人、林碧玉副總執行長及慈濟醫療法人林俊龍執行長的支持下，與院長室團隊及各科室主管凝聚共識後，積極延攬人才，找尋資源汰舊、添購新設備，為花蓮慈濟第四個十年擘劃發展方向與經營亮點。

近十年來，花蓮慈濟醫院經歷二次醫學中心評鑑，面臨世紀瘟疫「Conid-19新冠肺炎」疫情的威脅，帶領同仁走過最艱鉅的抗疫歲月，更在中草藥研究上，以證嚴上人的開示指引，這些年來已技轉生產淨斯本草系列場品10多種，希望幫助民眾在日常生活中即可輕鬆養生。

在《醫療希望在花蓮》新書發表會上，遠見．天下文化事業群創辦人高希均教授，慈濟林碧玉副總，立法院前院長、生技醫療科技政策研究中心董事長王金平，衛生福利部部長石崇良，生物技術開發中心董事長涂醒哲，中央研究院院長林昭庚教授，以及考試院前院長黃榮村等人致詞推薦林院長在經營醫院的同時，致力於推動創新研發、中西醫合療的創舉與成果。

證嚴上人也透過影片開示，花蓮是慈濟發祥地，是一個永恆的好地方。他認為，醫療如果設計好、做得好，教育就會更有希望，因為有教育才真有希望。慈濟在申請蓋醫院時，就是期待朝中西合併方向發展。慈濟的精神不要只是朝熱門的去走，要守舊創新，中醫還有很多值得去研究。證嚴上人感恩在花蓮守護生命守護健康守護愛的「白衣大士(護理)、醫王菩薩(醫生)」、同仁，以及志工，一起用真誠的愛來付出，用生命為利益人群而付出，真的很不簡單，辛苦但不會喊苦，化辛苦成為幸福，這樣的人生很有價值。

從證嚴法師發起建院，即投入其中的林碧玉副總，感恩林院長及每一位同仁在各專業領域的突出表現，形塑出重點連連、金獎不斷的後山慈濟醫院。而金獎僅是得世間獎，最最重要是人人努力，為人為己開出一條「扇解脫風，除世熱惱，致法清涼」之菩提大道，這才是無上的珍饈與瑰寶。

林欣榮院長指出，《醫療希望在花蓮》的創新醫路不是他個人的故事，是全院同仁打拚的成果也是未來努力的方向與目標。慈濟醫院緣起證嚴上人在濟貧過程感受到「貧病相依」的困境，開始先設義診所，再發起興建醫院。1986年8月，基金會20周年時，花蓮慈濟醫院啟業，第一個創舉就是推動住院不收保證金。同年12月8日，行政院衛生署通函各公立醫院及財團法人醫院，自翌年元月起「住院毋須繳納保證金」。

因為有證嚴上人，慈濟醫護行政團隊在花蓮匯聚成守護東部的力量，林欣榮院院長指出，他在10年前接任院長，不僅肩負師父交付的任務「品質提升．人才培育」的任務，他也發願要讓世界看見花蓮慈濟醫院，他鼓勵同仁不只在東部、在臺灣參加慈濟人醫會義診，更把握因緣追隨慈濟基金會慈善的腳步，參加海外義診幫助有需要的人。

在提升臨床照護的品質，林欣榮院長更依照證嚴上人開示，延攬中醫人才何宗融副院長等人，推動中西醫合療；邀請黃志揚副院長團隊投入花蓮慈濟各項研究，包括中草藥。在新冠肺炎疫情，研發淨斯本草飲等提升免疫力飲品，分享給前線防疫人員及海外朋友。去年，蕭美琴副總統訪視臺灣醫療科技展到花慈展位，仍很肯定花蓮慈濟在花東的努力與付出，她指出，新冠肺炎疫情期間，她在美國，慈濟研發中草藥給她很多的幫助。

林欣榮院長與韓鴻志教授、邱紫文教授等人率研發團隊自2001年開始投入研究。發現當歸萃取物成分可以治療癌症，後續合成出單一小分子活性多標靶藥物用於對抗惡性腦膠質瘤細胞；結合緩釋錠片，製造出產品Cerebraca® Wafer。2024年3月，完成Phase IIa臨床試驗研究報告。目前計畫在美國5家醫學中心進行phaseⅡb /Ⅲ臨床試驗。這是完全由臺灣本土研究團隊開發的惡性腦瘤標靶新藥。

在人才培育上，他不僅支持年輕醫師引進新術式，也用行動鼓勵年輕人投身研究。神經外科團隊自2021年引進的脊髓電刺激，幫助脊髓損傷病友站起來，更結合物理治療團隊、中醫，針對傷友設計復健課程，步步踏實的改變現況。輕症者提升生活品質與工作效率，重症者有多位已回歸職場，展開新生活，甚至擔任個案管理師，幫助傷友。

林院長指出，2018年起，承接衛福部「健康福祉科技整合照護計畫」，結合專業醫療與資通訊技術，整合成最新的智慧醫療照護科技，從進駐花蓮縣秀林鄉偏遠地區開始，推動家庭健康戶口名簿歸戶，已完成花蓮、臺東、苗栗及南投4縣60個鄉鎮市，共完成441,649戶，合計1,060,449人，涵蓋全臺灣人口4.53%，其中原住民180,300人，涵蓋率30.16%。

因有健康福祉科技整合照計畫奠立基礎，2022年，更以融合推動健保署IDS十多年的經驗，承辦臺灣唯一的健保署山地鄉「全人醫療整合計畫」，結合專業醫療與資通訊科技的智慧AI應用，成功轉型成「預防及醫療並重」。林欣榮院長指出，今年已進入第二期，同時全臺有7家也開始執行。

「醫療希望在花蓮」是花蓮慈濟全院同仁努力的成果，且是不斷向前推進的目標。林欣榮院長指出，近十年來，花蓮慈濟醫院已獲得15項國家新創獎的肯定，在國家生技醫療品質獎及SNQ國家品質標章認證，累計獲得1金、2銀、3銅及52標章，在這本書可以看到同仁以「病人為中心」的用心、創新與實踐，期許團隊攜手持續為花蓮慈院的未來踏實前進。

聚傳媒