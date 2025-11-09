快訊

新北雙備戰 侯友宜：耶誕城安全迎客、颱風嚴陣以待

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，新北歡樂耶誕城即將開幕，交通分流與號誌管控均已完善。記者張策／攝影
新北市長侯友宜表示，新北歡樂耶誕城即將開幕，交通分流與號誌管控均已完善。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今出席「114學年度公私立高中職暨國民中小學家長會長授證暨感恩大會」表示，新北歡樂耶誕城即將開幕，交通分流與號誌管控均已完善，同時強調，面對鳳凰颱風逼近，新北已提前啟動整備機制，各單位嚴陣以待，全力守護市民安全。

針對外界關心耶誕城是否將擴大至全市舉辦，侯友宜指出，市府會持續在既有基礎上創新，讓活動更具創意與國際觀，展現新北幸福與溫馨的城市形象。他也提到，市府團隊多年持續改善板橋地區交通，確保人潮車流分流順暢，讓民眾在安全舒適的環境中感受節慶氛圍。

至於鳳凰颱風逼近台灣，侯友宜表示，新北市已自上週起密切關注颱風動向，並要求消防局與各單位完成整備，目前防災系統與應變機制已就緒，市府將全力以赴守護市民安全，「讓民眾可以放心。」

對於立委建議「颱風假應回歸中央統一決定」，侯友宜認為，中央應建立更快速、標準化的颱風資訊機制，及時提供給地方政府參考，中央與地方必須協力合作，才能在關鍵時刻做出最適當的決策，確保市民安全。

鳳凰颱風 侯友宜

