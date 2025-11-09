捷運土城樹林線最後一塊拼圖高架段 12月19日動工確定了

土城樹林線最後一段高架段CQ880B歷經多次流標，加上中央核定財務修正計畫後，順利決標，何時動工各界關注。新北市長侯友宜證實，高架段確定在12月19日動工，會全力把工期補起起來。各界關心高架段較已動工的土城地下段、樹林段落後，能否順利全線同時完工，新北捷運局強調，廠商已動員並將盡速開工全力趲趕捷運土城樹林線工程進度，朝向2031年完工目標邁進。

土城樹林線今年4月全線回歸新北市政府主責，土城高架段因為面臨大環境下國內通案性招標困難狀況，經多次流標後，日前評選出最佳廠商皇昌營造，加上中央核定財務修正計畫，在日前已經決標。

當初土城樹林線拆分成三標，CQ890樹林段已在2022年11月11日開工，目前進度11.20%，正進行既有管線遷移、基樁鑽掘及基礎施作、下構墩柱及帽梁施作等施工作業，而Q880A地下段已在2024年3月1日開工，目前進度2.64%，也持續進行既有管線遷移、基樁鑽掘及基礎施作、下構墩柱及帽梁施作等施工作業。

外界關心高架段落後前後兩段一年以上，是否能夠達到2031年完工目標。新北市捷運局指出，廠商已動員並將盡速開工全力追趕捷運土城樹林線工程進度，朝向2031年完工目標邁進。

由於樹林段與地下段是由遠揚營造承包，高架段業者是皇昌營造獲得，地方擔心廠商間溝通問題，新北市捷運局指出，雖施作廠商不同，但各自施工範圍獨立互不影響，施工期間皆定期召開界面協調會議確認各標施工界面問題來加以解決，不影響工程推動。