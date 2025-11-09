蔣萬安：盼輝達在台北設立分公司 想法已轉達
助輝達台灣總部落腳北士科T17、T18，北市府預計14日與新光人壽簽解約協議書。台北市長蔣萬安今天則表示，很希望輝達在台北設立分公司，此想法已轉達輝達，輝達正在評估當中。
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日旋風訪台，被問及輝達台灣總部進度時表示，希望土地問題可以順利解決，讓輝達能在台北蓋一棟漂亮的大樓。
蔣萬安日前曾說，輝達不能只是以現有設立在新加坡或英屬維京群島的台灣分公司與北市府簽約，而是在台北設立1處具備一定資本的公司，他將為市民爭取。
蔣萬安今天上午出席2025第十一屆電器盃節能公益路跑，被媒體問到輝達是否針對在台設立分公司有所回應時表示，其實都把這樣的想法跟輝達轉達，輝達目前正在評估中。
蔣萬安說，很希望輝達能夠決定在台北設立分公司，未來在整體營運上面，對台北市是非常正面的。
