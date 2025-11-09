快訊

新北歡樂耶誕城擬調整 蘇巧慧：感謝市府跟上

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨立委蘇巧慧今天出席立委吳秉叡舉辦的氣墊樂園活動。記者葉德正／攝影
新北市歡樂耶誕城是否改革引發藍綠都在討論，民進黨立委蘇巧慧今天受訪指出，很高興在提出了這個想法後，新北市府也跟上，覺得可以再重新討論這個已經舉辦14年的活動，蘇強調，她的想法很清楚，這個活動應該考慮在地經濟、在地交通，考慮它對城市的意義，未來如果朝著多點繁榮、商機雨露均霑、交通疏解順暢，同時具在地經濟意義成為「新北的耶誕城」是很好的想法。

蘇巧慧說，她期待市政府未來能夠朝這個方向，繼續做審慎的評估以及各項的規畫。

2025新北歡樂耶誕城將於11月14日開城，在議會不論藍綠議員都在討論耶誕城衍生的議題。新北市長侯友宜日前就回應，市府相關單位都持續聆聽在地聲音，交通也有配套措施，耶誕城每年都在求新求變，去年共吸引超過760萬人次參與，也帶動經濟發展

不管是藍綠議員還有蘇巧慧都認為需要改革，侯友宜也在議會回應，這是市府下一步要做的事，歡樂耶誕城已成為國際品牌，「像淡水也可以舉辦，三鶯有美術館當主體也很溫暖」，已跟觀旅局討論，可將耶誕城和地區做結合，一步步擴大點亮新北各處。

今天蘇巧慧出席立委吳秉叡舉辦的氣墊樂園活動，現場吸引許多民眾帶著孩子參與。蘇巧慧說，這幾年來秉叡委員在新莊這裡辦的「大秉叔叔氣墊樂園」非常的受到歡迎，尤其是有翁震州議員加入之後，更多年輕的想法在裡面，爸爸媽媽都很喜歡帶小朋友一起來。她也是新莊的委員之一，今天很高興再一次來到這裡。

社區擋土牆修繕 新北：不宜政府埋單

全國許多山坡地社區擋土牆等設施屬於私產，依權責須由建商和住戶共同維護，一旦出問題，所需修繕經費龐大，新北民代要求市府建立...

打造台北國際名片！北捷東環段開工 要解內湖交通困境

台北捷運東環段第2個區段標昨開工，因位在松山、信義區人口密集區且鄰近重要道路與建物，施工難度高。台北市長蔣萬安表示，東環...

全台四分之一消費爭議案在北市 6人年消化逾2000案

台北市承擔全國近四分之一的消費爭議重擔，法務局編制僅有六位消保官，現職更缺一人，每人每年平均需處理近600件爭議案，讓消...

議員曝一番賞亂象多 北市允比照娃娃機評估訂自治條例

一番賞愈來愈夯，消費者抽一次約3至500元不等，獎項包括公仔、玩具等，從夜市、百貨、商圈、到超商等都可以看到一番賞，不過...

汐東線搶先民汐線通車 議員憂汐止人潮塞爆東湖

新北捷運汐東線預計2032年完工，但銜接的民生汐止線還在送審階段，時間差約4到5年，議員憂心，汐東線通車後，把汐止民眾載...

