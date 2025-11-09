新北歡樂耶誕城擬調整 蘇巧慧：感謝市府跟上

新北市歡樂耶誕城是否改革引發藍綠都在討論，民進黨立委蘇巧慧今天受訪指出，很高興在提出了這個想法後，新北市府也跟上，覺得可以再重新討論這個已經舉辦14年的活動，蘇強調，她的想法很清楚，這個活動應該考慮在地經濟、在地交通，考慮它對城市的意義，未來如果朝著多點繁榮、商機雨露均霑、交通疏解順暢，同時具在地經濟意義成為「新北的耶誕城」是很好的想法。

蘇巧慧說，她期待市政府未來能夠朝這個方向，繼續做審慎的評估以及各項的規畫。

2025新北歡樂耶誕城將於11月14日開城，在議會不論藍綠議員都在討論耶誕城衍生的議題。新北市長侯友宜日前就回應，市府相關單位都持續聆聽在地聲音，交通也有配套措施，耶誕城每年都在求新求變，去年共吸引超過760萬人次參與，也帶動經濟發展。

不管是藍綠議員還有蘇巧慧都認為需要改革，侯友宜也在議會回應，這是市府下一步要做的事，歡樂耶誕城已成為國際品牌，「像淡水也可以舉辦，三鶯有美術館當主體也很溫暖」，已跟觀旅局討論，可將耶誕城和地區做結合，一步步擴大點亮新北各處。

今天蘇巧慧出席立委吳秉叡舉辦的氣墊樂園活動，現場吸引許多民眾帶著孩子參與。蘇巧慧說，這幾年來秉叡委員在新莊這裡辦的「大秉叔叔氣墊樂園」非常的受到歡迎，尤其是有翁震州議員加入之後，更多年輕的想法在裡面，爸爸媽媽都很喜歡帶小朋友一起來。她也是新莊的委員之一，今天很高興再一次來到這裡。