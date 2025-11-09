全台四分之一消費爭議案在北市 6人年消化逾2000案
台北市承擔全國近四分之一的消費爭議重擔，法務局編制僅有六位消保官，現職更缺一人，每人每年平均需處理近600件爭議案，讓消保官笑稱「連小朋友都不相信」，工作中不但扮演業者與消費者間調和劑，日常稽查還要「諜對諜」檢查多元消費下是否暗藏陷阱壓力不小。有消保官呼籲，須提升福利才能留住更多專業人才。
依照編制，台北市政府共編制有6位消保官，但根據統計，全台灣每年發生消費爭議案有近4分之1發生在台北市，每位消保官每年必須處理近600件消費爭議案，工作量比其他縣市來得更大，今年更陸續出現轉任、調職，目前僅有5位消保官，引起各界關注。
北市消保官陳盈全表示，每次到校宣導提到「6個人一年處理兩千多件案子」，台下學生都會發出驚呼。陳指出，外界以為「朝九晚五」公務員，但實際上包含協調案件、例行稽查、年節或專案稽查、跨局處聯合稽查等，週末、夜間消保官都要出勤，每日加班1至2小時是常態。
陳盈全表示，消保官最重要工作就是協調跟稽查，他形容，這兩項任務看似簡單確非常依靠經驗，如何在協商或稽查過程中與業者「諜對諜」，特別是在消費手法越來越多元的時代，不少業者熟悉消保官臉孔，一看到人就會互通訊息提醒，稽查往往需喬裝或由其他同仁先探查，特別是在商場與旅展更為明顯。
「開罰也不是大家的終極目標」陳盈全表示，理解每個人都要為生計努力，很多時候稽查更多是要輔導，說服業者避免觸法，近年興起的「一番賞」、前陣子爆發多起「全真瑜伽」消費爭議案，很多都是在來回輔導解決爭議，讓業者能夠坐下來與消費者協商，這些都是透過經驗與專業累積去溝通，打造公平透明消費環境。
消保官職業病也會帶到日常生活中，陳盈全分享，下班日常採買也會特別注意標價，若有與標價不符狀況，也會適時提醒業者，「做消保官不只幫大家更是幫自己」，每個人都會有成為消費者的時候，只要站在他人角度去想，做這份工作就會充滿熱忱及意義。
面對現階段制度與挑戰，一名曾在曾擔任北市消保官專業人士直言，薪資與福利制度提升才是首要目標，現行消保官薪資待遇僅比照一般的法制人員，沒有額外特別加級，但在台北市工作壓力大、媒體曝光度也高，呼籲政府單位應去思相關福利加碼或提高待遇，吸引更多優秀專業人才。
