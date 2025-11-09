議員曝一番賞亂象多 北市允比照娃娃機評估訂自治條例

一番賞愈來愈夯，消費者抽一次約3至500元不等，獎項包括公仔、玩具等，從夜市、百貨、商圈、到超商等都可以看到一番賞，不過卻爆出相當多一番賞如藏籤等亂象。北市產發局允諾召開座談會，研擬是否比照夾娃娃機訂定自治條例。

曾有網紅、香港觀光客在社群批「台灣一番賞碰不得。」遭質疑欠缺管理機制，根據北市近三年消費申訴，112年消保官接獲3件、113年8件、114年5件，儘管件數不多，但絕大多數消費者沒抽到大獎都僅自認倒霉、運氣不好，另根據消保官稽查次數，光法務局去年1月至今共辦理12場次稽查。儘管政府努力稽查，但業者總有因應對策。

議員陳宥丞接獲陳情指出，因業者的藏籤手法，只要遇到消保官稽查，就會把大獎放進去，根本稽查不到違規。但因一番賞活動相當有趣，台灣也有這樣的產業市場，卻欠缺管理機制，可能會讓不肖業者傷害整個合法業者及產業。

陳宥丞說，台灣一番賞亂象如過去曾有美妝店被抱怨，標榜每間店都有一個特大獎，不過有消費者包下籤桶，卻一個大獎都沒有；還有北市府自己管理的台北地下街也曾發生藏籤爭議；還有香港網友直批台北市的一番賞亂象，是讓國際看笑話？就有店家前年被踢爆，今年7月又被踢爆再度藏籤，被商業處盯上今年7、8月先關未營業，改成扭蛋店，風頭過後又會開始開店。

商業處長高振源說，有掌握這樣的狀況，現在每個月都會去萬年及台北地下街稽查，今年初也有與經濟部、行政院消保處等訂定出一個指引。

陳要求，過去抓娃娃機有亂象，北市府訂定有自助選物店自治條例，不過目前北市完全沒有一番賞自治條例。

產發局長陳俊安說，會滾動檢討，如果需要更高法律位階，北市府可以來研議。對於議員要求研議自治條例，讓產業有法可循，產發局將邀專家學者、廠商等開座談會，蒐集大家意見後續研擬評估修法。