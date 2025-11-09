聽新聞
0:00 / 0:00

汐東線搶先民汐線通車 議員憂汐止人潮塞爆東湖

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
捷運汐東線預計2032年完工。圖／新北市政府捷運工程局提供
捷運汐東線預計2032年完工。圖／新北市政府捷運工程局提供

新北捷運汐東線預計2032年完工，但銜接的民生汐止線還在送審階段，時間差約4到5年，議員憂心，汐東線通車後，把汐止民眾載到東湖，卻無捷運可搭，人潮恐會塞爆東湖。捷運局表示，目前規畫用空橋連接文湖線協助輸運。

議員游淑慧指出，民生汐止線目前進度慢，但汐東線一直前進，如果先通車到東湖，把汐止人載來，但東湖當地人口稠密，捷運文湖線東湖站已經超過負荷，公車道路、交通也很複雜，很擔心會不會像淡北快速道路，出了新北，但塞在台北。

對於民生汐止線的進度，北市捷運局長鄭德發指出，基隆、新北、台北的聯合複審報告已經送中央，等著排審，北市的部分就是基本設計，包括土建、各個車站的位置、路徑、施工基本設計，機電系統今年初也開始啟動基本設計。

鄭德發直言，未來汐東線通車，很難馬上跟民生汐止線連起來，因為是汐東線先審先動工，又是高架段，工程會比地下段快三分之一的時間，台北市在地下段，進度會差了至少4到5年。

不過鄭德發表示，汐東線的東湖站，位在台北捷運文湖線的東湖站（SB10站），未來將透過兩座跨越國道1號的連通空橋，即可轉乘文湖線，空橋長度雖然有2、300公尺，但會用電動步道輸送人潮，會與汐東線東湖站同時完工，把人潮送至市區。另外，東環段的北段也會比較早完工，透過東環段接北環段，也可以和捷運紅線交接。

台北捷運 汐東線 文湖線 新北捷運 基隆 國道 公車

延伸閱讀

艋舺龍山寺捐850萬元裝備 新北感謝充實消防能量

汐東線2032比民汐線先通車 她憂汐止人潮塞爆東湖

能在淡江大橋上放新北跨年煙火？侯友宜：還在跟交通部溝通

影／全台唯一捷運在上、高鐵在下 桃捷綠線高架5站今動態測試

相關新聞

社區擋土牆修繕 新北：不宜政府埋單

全國許多山坡地社區擋土牆等設施屬於私產，依權責須由建商和住戶共同維護，一旦出問題，所需修繕經費龐大，新北民代要求市府建立...

打造台北國際名片！北捷東環段開工 要解內湖交通困境

台北捷運東環段第2個區段標昨開工，因位在松山、信義區人口密集區且鄰近重要道路與建物，施工難度高。台北市長蔣萬安表示，東環...

汐東線搶先民汐線通車 議員憂汐止人潮塞爆東湖

新北捷運汐東線預計2032年完工，但銜接的民生汐止線還在送審階段，時間差約4到5年，議員憂心，汐東線通車後，把汐止民眾載...

捷運東環段開工 蔣萬安：環狀線是台北的國際名片

台北捷運東環段第2個區段標今開工，因位在松山、信義區人口密集區且鄰近重要道路與建物，施工難度高。台北市長蔣萬安今說，接下...

不論風雨仍堅守校園守護學生 劉美近、鄭金瑞獲頒新北杏福志工

為感謝長期奉獻心力的學校志工們，新北教育局今於三重碧華國小舉辦「114年度學校資深優良志工及愛心服務站代表表揚大會」，副...

提供萬件諮詢技術服務 蔣萬安讚這團隊「非常不簡單」

台北市水土保持服務團昨在圓山大飯店舉辦20周年組訓及表揚活動，台北市長蔣萬安出席致詞指出，這20年來，水保服務團提供了超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。