打造台北國際名片！北捷東環段開工 要解內湖交通困境

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北捷運東環段全線約13.25公里，設有10座地下車站及1座地下機廠，路線自北環段劍南路站起，經內湖、信義、文山及松山等區。圖／台北市捷運局提供
台北捷運東環段全線約13.25公里，設有10座地下車站及1座地下機廠，路線自北環段劍南路站起，經內湖、信義、文山及松山等區。圖／台北市捷運局提供

台北捷運東環段第2個區段標昨開工，因位在松山、信義區人口密集區且鄰近重要道路與建物，施工難度高。台北市長蔣萬安表示，東環段每個區段將陸續動工，完工後串接南北環，完整環狀路網體系，根本解決內湖交通壅塞問題。

東環段全線約13.25公里，設10座地下車站及1座地下機廠，完工後，象山站至動物園站將從26分鐘縮短為4分鐘，也將銜接文湖線松山新店線、板南線、淡水信義線、環一及南北環。

東環段共6個區段標，CF760標是第2個正式啟動的工區，北市捷運局昨辦動土典禮，範圍沿松山路、松德路、松德路168巷及松仁路向南延伸，跨越信義路5段後抵達吳興街，全長約2.7公里，包含一處中央避車線、兩段潛盾隧道等。

還有兩座地下車站，Y38站是北捷最深捷運車站，與淡水信義線象山站銜接轉乘，Y39站則設在松仁路與吳興街交叉口。

捷運局直言，工程挑戰極高，潛盾隧道工程必須安全地穿越營運中的板南線與淡水信義線隧道，容錯空間極小，將採用高精度潛盾機掘進技術、智慧監控等機制。

蔣萬安昨主持典禮表示，上周日本JR山手線迎來通車百周年，環狀鐵路帶動東京整體發展，成為城市象徵，台北正建全國首條捷運環狀路網，未來也能成為代表台北的國際名片。

捷運局表示，環狀線東環段CF710區段標上月底決標，預計明年初開工，東環段尚有CF720、CF740、CF750共3個區段標招標中；CF720標已流標2次，月底前第3次公告，CF740標、CF750標則陳核彙整相關意見後再辦理招標。

「CF750標要在松山線的車站下再做一個車站」二工處長劉安德說，應該是整個東環段、甚至可說是捷運有史以來最困難的工程，因此廠商不太好找，希望明年上半年能發包。

台北捷運 淡水信義線 蔣萬安 松山新店線 環狀線 文湖線

