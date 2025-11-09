聽新聞
0:00 / 0:00

社區擋土牆修繕 新北：不宜政府埋單

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
社區擋土牆重建費用龐大，住戶難以負擔，成為嚴重公安議題。圖為新店碧瑤社區擋土牆坍塌。圖／新北工務局提供
社區擋土牆重建費用龐大，住戶難以負擔，成為嚴重公安議題。圖為新店碧瑤社區擋土牆坍塌。圖／新北工務局提供

全國許多山坡地社區擋土牆等設施屬於私產，依權責須由建商和住戶共同維護，一旦出問題，所需修繕經費龐大，新北民代要求市府建立補助修繕制度。新北市副市長朱惕之表示，這類山坡地社區擋土牆為數不少，是社區自有的公共設施，平時應注意及早防範，不宜冒然由全民埋單。

新北市新店碧瑤社區擋土牆10月25日因連日豪雨坍塌，第一時間預防性撤離49戶、117人，截至昨天，靠近擋土牆第一排的29戶仍無法返家。民眾希望市府協助修繕擋土牆，否則估算要數千萬元，住戶根本負擔不起，離較遠的住戶還不願意付。

新北民進黨市議員陳永福表示，混凝土擋土牆若長期缺乏維護，會成為山坡地社區潛藏安全隱憂，但法規限制政府介入私人財產維修，公務員即使察覺潛在危險，也難有積極行動，形成公安「灰色地帶」。

他建議新北市府參考現行危老重建與耐震補強制度，設立「山坡地社區擋土牆補助與修繕支援制度」，由市府與中央研議建立流程與財務支援管道，協助居民修繕。

國民黨市議員黃心華也說，公部門搶災費用多，若事前協助維修補強還較省錢。過去老舊電梯更新、老屋拉皮等都用公帑投入私產，現在新北有3、4千戶坡地社區或坡地聚落，若不解決問題，未來恐有更嚴重的公安風險，政府應積極思考如何合法解決，才不至於在事後花費更多預算搶險。

工務局長馮兆麟表示，目前搶險工作要拆除倒塌傾斜在住戶上方的擋土牆，避免二次災害，議員提修法建議是全國一致性問題，須由中央訂定法源，地方政府協助執行。

副市長朱惕之說，無論水保法或建築法，立法原意就是要所有權人善盡管理之責，例如車子開在路上故障擋住道路，政府該做的是盡速將故障車移至路邊，不影響其他用路人，但不可能要求政府把車修好。

議員建議比照危老重建、耐震補強等制度，由政府協助修繕社區擋土牆，朱惕之說，重大問題都有前兆，社區發現異常應及時修繕，才能正本清源解決問題。

老屋 豪雨 電梯 擋土牆

延伸閱讀

雲林社造30年成果大爆發 立委張嘉郡提3600億農再基金接棒

基隆彩色屋旁擋土牆發霉斑駁 變身正濱藍風格成為城市美學

新店社區擋土牆崩落住戶要付修繕費卻成公安灰色地帶 議員促修法

新店碧瑤擋土牆崩落仍有29戶未能回家 工務局曝最快返家時刻

相關新聞

社區擋土牆修繕 新北：不宜政府埋單

全國許多山坡地社區擋土牆等設施屬於私產，依權責須由建商和住戶共同維護，一旦出問題，所需修繕經費龐大，新北民代要求市府建立...

打造台北國際名片！北捷東環段開工 要解內湖交通困境

台北捷運東環段第2個區段標昨開工，因位在松山、信義區人口密集區且鄰近重要道路與建物，施工難度高。台北市長蔣萬安表示，東環...

汐東線搶先民汐線通車 議員憂汐止人潮塞爆東湖

新北捷運汐東線預計2032年完工，但銜接的民生汐止線還在送審階段，時間差約4到5年，議員憂心，汐東線通車後，把汐止民眾載...

捷運東環段開工 蔣萬安：環狀線是台北的國際名片

台北捷運東環段第2個區段標今開工，因位在松山、信義區人口密集區且鄰近重要道路與建物，施工難度高。台北市長蔣萬安今說，接下...

不論風雨仍堅守校園守護學生 劉美近、鄭金瑞獲頒新北杏福志工

為感謝長期奉獻心力的學校志工們，新北教育局今於三重碧華國小舉辦「114年度學校資深優良志工及愛心服務站代表表揚大會」，副...

提供萬件諮詢技術服務 蔣萬安讚這團隊「非常不簡單」

台北市水土保持服務團昨在圓山大飯店舉辦20周年組訓及表揚活動，台北市長蔣萬安出席致詞指出，這20年來，水保服務團提供了超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。