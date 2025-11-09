社區擋土牆修繕 新北：不宜政府埋單

全國許多山坡地社區擋土牆等設施屬於私產，依權責須由建商和住戶共同維護，一旦出問題，所需修繕經費龐大，新北民代要求市府建立補助修繕制度。新北市副市長朱惕之表示，這類山坡地社區擋土牆為數不少，是社區自有的公共設施，平時應注意及早防範，不宜冒然由全民埋單。

新北市新店碧瑤社區擋土牆10月25日因連日豪雨坍塌，第一時間預防性撤離49戶、117人，截至昨天，靠近擋土牆第一排的29戶仍無法返家。民眾希望市府協助修繕擋土牆，否則估算要數千萬元，住戶根本負擔不起，離較遠的住戶還不願意付。

新北民進黨市議員陳永福表示，混凝土擋土牆若長期缺乏維護，會成為山坡地社區潛藏安全隱憂，但法規限制政府介入私人財產維修，公務員即使察覺潛在危險，也難有積極行動，形成公安「灰色地帶」。

他建議新北市府參考現行危老重建與耐震補強制度，設立「山坡地社區擋土牆補助與修繕支援制度」，由市府與中央研議建立流程與財務支援管道，協助居民修繕。

國民黨市議員黃心華也說，公部門搶災費用多，若事前協助維修補強還較省錢。過去老舊電梯更新、老屋拉皮等都用公帑投入私產，現在新北有3、4千戶坡地社區或坡地聚落，若不解決問題，未來恐有更嚴重的公安風險，政府應積極思考如何合法解決，才不至於在事後花費更多預算搶險。

工務局長馮兆麟表示，目前搶險工作要拆除倒塌傾斜在住戶上方的擋土牆，避免二次災害，議員提修法建議是全國一致性問題，須由中央訂定法源，地方政府協助執行。

副市長朱惕之說，無論水保法或建築法，立法原意就是要所有權人善盡管理之責，例如車子開在路上故障擋住道路，政府該做的是盡速將故障車移至路邊，不影響其他用路人，但不可能要求政府把車修好。

議員建議比照危老重建、耐震補強等制度，由政府協助修繕社區擋土牆，朱惕之說，重大問題都有前兆，社區發現異常應及時修繕，才能正本清源解決問題。