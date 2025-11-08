捷運東環段開工 蔣萬安：環狀線是台北的國際名片

台北捷運東環段第2個區段標今開工，因位在松山、信義區人口密集區且鄰近重要道路與建物，施工難度高。台北市長蔣萬安今說，接下來要讓東環段每個區段陸續動工，完工後串接南北環，完整環狀路網體系，根本解決內湖交通壅塞問題。

東環段全線約13.25公里，設有10座地下車站級1座地下機廠，路線自北環段劍南路站起，經內湖、信義、文山及松山等區，穿越松仁路底、拇指山系、萬芳交流道與景美溪，最終至動物園站；完工後，象山站至動物園站時間，將從26分鐘縮短為4分鐘。日後將銜接文湖線、松山新店線、板南線、淡水信義線、環一及南北環。

東環段共6個區段標，繼去年12月CF763區段動工後，今天CF760標是第2個正式啟動的工區，台北市捷運局今在信義國中舉辦「東環段CF760區段標開工動土典禮」。

捷運局第二區工程處說，CF760標工程範圍自東環段Y37站（不含）南端起，沿松山路、松德路、松德路168巷及松仁路向南延伸，跨越信義路5段後抵達吳興街，全長約2.7公里，包含1處中央避車線、2段潛盾隧道、相關水電與環控系統設施，以及2座地下車站；Y38站是北捷最深捷運車站，與淡水信義線象山站銜接轉乘，Y39站則設在松仁路與吳興街交叉口。

CF760標因位在人口密集、道路繁忙的市中心，捷運局直言工程挑戰極高，尤其潛盾隧道工程必須安全地穿越營運中的板南線與淡水信義線隧道，容錯空間極小，將採用高精度潛盾機掘進技術，結合即時監測系統，並導入數位工程管理（BIM）及智慧監控機制。

蔣萬安說，施工過程一定會造成行經信義區在內的市民朋友不便，市府與施工團隊一定會用最新工法，包括低噪音、低振動等工法，將衝擊降到最低；捷運建設不會短期1、2年完成，但是台北長遠發展的關鍵基礎工程。

蔣萬安舉例，上周日本JR山手線迎來通車百週年，該環狀鐵路帶動東京整體發展，成為城市象徵，台北正興建全國首條捷運環狀路網，具有同樣的時代意義，未來將串聯生活圈、提升交通便利，也能成為代表台北的國際名片。

捷運局表示，東環段CF710區段標上月底決標，預計明年初開工，包括已開工的CF763標、CF760標，目前東環段已有3標完成招標及動工。東環段尚有CF720、CF740、CF750共3個區段標招標中；CF720標已流標2次，月底前第3次公告，CF740標、CF750標則陳核彙整相關意見後再辦理招標。