不論風雨仍堅守校園守護學生 劉美近、鄭金瑞獲頒新北杏福志工

鳳凰颱風來勢洶洶 下周會宣布停班課？北市府：存有3不確定性

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
成功國小志工邱美近（左）龍埔國小志工鄭金瑞，同時獲選「杏福志工」及「資深優良志工」。記者江婉儀／攝影
為感謝長期奉獻心力的學校志工們，新北教育局今於三重碧華國小舉辦「114年度學校資深優良志工及愛心服務站代表表揚大會」，副市長劉和然表揚485位長年投入教育服務的志工代表，感謝他們以行動和愛守護孩子的成長。

今年受表揚對象包含37位「杏福志工」、333位「資深優良志工」、30位「優良導護志工及老師」、85位「愛心服務站代表」及2支績優志工團隊。

今年有2位志工，同時獲選「杏福志工」及「資深優良志工」。志工鄭金瑞已高齡80歲，從龍埔國小創校以來就開始擔任交通導護志工，服務14年來無論寒暑風雨，總是堅守最繁忙的路口，至今仍精神奕奕、笑容滿面，守護學童上下學安全，是校園最溫暖的守護燈塔。

另一位成功國小志工邱美近，自1994年起投身志願服務超過30年，天天守護校園、陪伴學生，讓無數孩子在她的守護與關懷下安心成長學習。

此外，守護通學的愛心服務站店長李嘉慶，從2019年起致力於推動社區關懷與公益服務，積極設立「愛心服務站」，協助學童及居民解決日常需求，並長期參與學校導護志工工作，維護學童安全。

副市長劉和然表示，新北市共有近3.3萬名學校志工夥伴，長年投入導護交通、環境清潔、故事共讀、圖書管理及健康照護等工作。許多志工數十年如一日，無論風雨寒暑都堅守在孩子身邊，用愛與堅持支撐學校的穩定與成長。

劉和然表示，感謝遍布各地的「愛心服務站」，成為孩子通學途中的安全庇護網，串起社區守望的關懷能量。新北市114年度起增加學校志工經費補助達3598萬，比去年增加1倍，全面提升志工含訓練、聯誼及慶生等福利，提供志工們最大支持服務。

守護通學的愛心服務站店長李嘉慶（左），從2019年起致力於推動社區關懷與公益服務，展現城市的傳愛力量，以實際行動落實企業社會責任。記者江婉儀／攝影
