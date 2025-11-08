捷運東環段2站開工 蔣萬安盼打造台北國際名片

快訊

中央社／ 台北8日電
台北市長蔣萬安（右2）8日出席捷運東環段CF760區段標工程開工動土典禮，他表示，這是東環段第2個啟動的區段工程，讓這條能根本解決內湖交通問題的路線離成型更進一步。圖／中央社（台北市政府提供）
台北市長蔣萬安（右2）8日出席捷運東環段CF760區段標工程開工動土典禮，他表示，這是東環段第2個啟動的區段工程，讓這條能根本解決內湖交通問題的路線離成型更進一步。圖／中央社（台北市政府提供）

台北捷運東環段Y37站南端至39站今天開工，台北市長蔣萬安表示，這是東環段第2個啟動的區段工程，未來環狀線將串連城市各個生活圈，成為代表台北市的國際名片。

台北市捷運工程局今天舉辦東環段CF760區段標工程開工動土典禮，蔣萬安致詞表示，繼CF763標去年底動工後，這是東環段第2個啟動的區段工程，讓這條串接南北環、能真正根本解決內湖交通問題的路線離成型更進一步。

蔣萬安說，日本東京山手線近期通車滿100週年，是帶動東京發展的重要力量，百年來見證東京不斷進步，他看到新聞報導，有民眾受訪時說「如果沒有山手線，東京就不會是東京」，讓他非常有感。

蔣萬安說，如同山手線是東京的象徵，台北也正寫下歷史新頁，未來捷運環狀線將串連城市各個生活圈，帶給市民更便利的交通服務，並成為代表台北市的國際名片。

蔣萬安表示，東環段總長約13公里，全線設置10座地下車站，施作過程一定會造成市民不便，但市府會採用低噪音、低震動等工法，將衝擊降到最低，還請市民多多體諒，也要拜託里長協助溝通，協力推動建設能作為台北市長遠發展的基礎。

捷運局說明，CF760標由互助營造公司及日商華大林組營造公司共同承攬，工程範圍起自與板南線永春站轉乘的東環段Y37站南端，沿松德路、松仁路延伸，中間設置Y38站與淡水信義線象山站交會轉乘，再穿越信義路五段後抵達吳興街Y39站。

捷運局表示，東環段目前尚有CF710、720、740及750共4個區段標尚未開工，其中CF710剛決標，預計明年1月開工；CF720近期將再度招標，評估最快明年2月可決標；CF740正依先前公開閱覽時所收集潛在投標廠商意見做研議中。

至於CF750區段標，捷運局表示，此工程將興建與捷運松山線及高鐵、台鐵轉乘的車站，工區位於捷運既有路線底下，也就是要在車站下面再做一個車站，恐怕是整個東環段甚至捷運史上最困難工程，希望明年上半年順利發包。

