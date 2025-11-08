快訊

提供萬件諮詢技術服務 蔣萬安讚這團隊「非常不簡單」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市水土保持服務團在圓山大飯店舉辦20周年組訓及表揚活動，台北市長蔣萬安出席致詞。記者楊正海／攝影
台北市水土保持服務團昨在圓山大飯店舉辦20周年組訓及表揚活動，台北市長蔣萬安出席致詞指出，這20年來，水保服務團提供了超過上萬件諮詢技術的服務，真的是非常的不簡單，也是因有每位水保技師們的努力奉獻，守護了所有市民的安全。

蔣萬安指出，台北市有超過55%的面積是山坡地，代表台北市其實是座跟山林共存的城市，而與城市與山林共存最重要的安全基礎就是靠水土保持，水土保持必須要靠工程的專業，也就是要仰賴技師的專業。

蔣萬安說，因山林的水土保持需要高度的專業，所以從民國94年開始，成立了水保服務團，由水保、土木、大地還有水利四大技師公會推薦人才，這20年來，水保服務團提供了超過上萬件諮詢技術的服務，也是因有每位水保技師們的努力奉獻，守護了所有市民朋友的安全。

北市大地處指出，台北市水土保持服務團民國94年成立，成員由水保、土木、大地、水利等4大技師公會數千名專業技師推薦挑選組成，20年來，一直擔任政府與民間在水保法規與專業間溝通橋梁重要角色。至今已累積協助逾萬件水土保持農業輔導、災害勘查及諮詢服務，堪稱本市山坡地安全的第一道防線。

大地處表示，今年10月豪雨期間，水保服務團技師即多次協助巡查邊坡、檢視擋土牆及排水系統，有效降低坡地災害風險。在平時防災工作上，落實「防災前移」理念，建立快速修繕與輔導制度，針對擋土牆補牆或排水改善，經服務團協助現場完成輔導，即可啟動改善作業，縮短行政流程、提升安全時效。

大地處也指出，台北市已全面推動水保E化與AI輔助機制。民眾若有坡地安全疑慮或需水保輔導，可透過線上申請，由技師免費到場診斷與諮詢，相關專業建議在今年底完成網頁更新改版後，將可直接上網查詢，快速方便。同時，大地處已導入AI系統模型，協助辨識潛在高風險地區，並在水保審查階段提供技師參考，使防災決策更科學、更即時。

台北市水土保持服務團成立20周年。圖／北市大地處提供
提供萬件諮詢技術服務 蔣萬安讚這團隊「非常不簡單」

