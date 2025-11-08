快訊

台北大巨蛋熱...周邊商圈冷 百億經濟效益分不到1成

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北大巨蛋帶來百億經濟效益。圖／聯合報系資料照
台北大巨蛋創造「百億」經濟效益，議員王欣儀指出，周邊商圈卻分不到一成，顯示「巨蛋熱、商圈冷」而市府明年要擴大串聯小巨蛋、北流、北藝等場館及商圈，市府應導入更多互動性行銷方式，幫助商圈。對此，商業處表示，將以折抵券方式擴大經濟效應。

王欣儀指出，今年至9月底，大巨蛋舉辦87場球賽與12場展演活動，共創造142億元經濟效益，但東區商圈實際消費僅9.3億，僅占總體6.6%。此外去年市府推出「大巨蛋 HOME RUN 遊東區」有6檔行銷、經費981萬元，店家營收成長8.9%，但今年僅剩3檔、經費縮水至425萬元，營收成長降為6%。

由於市府明年要串聯大巨蛋、小巨蛋、北流、北藝等多場館及其他周邊商圈，但王欣儀說，整體執行經費卻僅剩830萬元，效益恐更低，且市府這2年商圈派券約11萬張，實際使用5萬4千張，不到5成；另外，問卷發出近2萬份、回收僅7千多份，平均回收率3成多，無法反映真實狀況。

王欣儀建議市府應導入更具消費吸引力及互動性的行銷方式，鼓勵民眾跨店消費，也可導入電子支付與AI大數據分析，精準鎖定目標客群，讓政策成效更可衡量、資源運用更有效率，真正帶動城市整體經濟發展

北市商業處表示，台北大巨蛋於民國112年開幕，113年估算有175萬人次入場，114年至9月底，舉辦超過87場棒球賽事及 12場展演活動，累計達214 萬人次以上入場，每逢台北大巨蛋舉辦活動，東區與信義商圈總會湧入人潮，帶動區域的經濟發展。

商業處指出，「大巨蛋 Home Run 台北」活動已逐漸形成一套店家及民眾皆習慣之行銷模式，明年除針對大巨蛋中職開幕賽、明星賽等賽事辦理商圈店家串聯活動外，亦規畫針對小巨蛋等指標型展演活動派發商圈夜市折抵券，強化演唱會經濟效果，除邀請商圈店家響應，更推出長期間「憑票根享優惠」活動，擴大經濟效益。

經濟發展 大巨蛋 王欣儀

