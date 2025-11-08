快訊

汐東線2032比民汐線先通車 她憂汐止人潮塞爆東湖

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民生汐止線圖。圖／北市捷運局提供
民生汐止線圖。圖／北市捷運局提供

新北捷運汐東線動工中，預計2032年完工，但銜接的民生汐止線還在送審階段，時間差約4到5年。北市議員游淑慧憂心，新北捷運汐東線通車後，把汐止民眾載到東湖，卻無捷運可搭，人潮恐會塞爆東湖。捷運局表示，目前規畫是用空橋連接文湖線協助輸運。

游淑慧指出，民生汐止線目前進度慢，但汐東線一直前進，如果先通車到東湖，把汐止人載來，但東湖當地人口稠密，捷運文湖線東湖站已經超過負荷，公車道路、交通也很複雜，很擔心會不會像淡北快速道路，出了新北，但塞在台北。

對於民生汐止線的進度，北市捷運局長鄭德發指出，基隆、新北、台北的聯合複審報告已經送中央，等著排審，北市的部分就是基本設計，包括土建、各個車站的位置、路徑、施工基本設計，機電系統今年初也開始啟動基本設計。

鄭德發直言，未來汐東線通車，很難馬上民生汐止線連起來，因為是汐東線先審先動工，又是高架段，工程會比地下段快三分之一的時間，台北市在地下段，進度會差了至少4到5年。

不過，鄭德發表示，汐東線的東湖站，位在台北捷運文湖線的東湖站（SB10站），未來將透過兩座跨越國道1號的連通空橋，即可轉乘文湖線，空橋長度雖然有2、300公尺，但會用電動步道輸送人潮，會與汐東線東湖站同時完工，把人潮送至市區。另外，東環段的北段也會比較早完工，透過東環段接北環段，也可以和捷運紅線交接。

新北捷運 汐東線 汐止

相關新聞

新店碧瑤擋土牆崩落仍有29戶未能回家 工務局曝最快返家時刻

新北市新店區碧瑤社區擋土牆上月25日因連日豪雨坍塌，第一時間預防性撤除49戶、117人，時隔兩周至今靠近擋土牆第一排的2...

台北大巨蛋熱...周邊商圈冷 百億經濟效益分不到1成

台北大巨蛋創造「百億」經濟效益，議員王欣儀指出，周邊商圈卻分不到一成，顯示「巨蛋熱、商圈冷」而市府明年要擴大串聯小巨蛋、...

汐東線2032比民汐線先通車 她憂汐止人潮塞爆東湖

新北捷運汐東線動工中，預計2032年完工，但銜接的民生汐止線還在送審階段，時間差約4到5年。北市議員游淑慧憂心，新北捷運...

新店社區擋土牆崩落住戶要付修繕費卻成公安灰色地帶 議員促修法

新店碧瑤社區擋土牆上月25日因連日豪雨坍塌，時隔兩周至今29戶仍無法返家。因擋土牆屬私權，建商及住戶須負責修繕，龐大費用...

擁房產長者成詐團肥羊 新北將列管獨老納地政系統阻詐

不動產交易詐騙頻傳，擁有名下房產的獨居長者，更是詐騙集團眼中的肥羊。雖中央、各縣市政府力推「地籍產權異動即時通服務」，在...

新北爭取淡江大橋跨年煙火 交部不建議

新北市政府規畫淡江大橋通車後，將在橋面放跨年煙火，媲美雪梨港灣大橋跨年煙火。市長侯友宜表示，還在跟交通部溝通，還沒達成協...

