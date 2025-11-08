新店社區擋土牆崩落住戶要付修繕費卻成公安灰色地帶 議員促修法

新店碧瑤社區擋土牆上月25日因連日豪雨坍塌，時隔兩周至今29戶仍無法返家。因擋土牆屬私權，建商及住戶須負責修繕，龐大費用難以負擔，工務局現僅能搶救避免災害擴大，難採取更多行動，日後恐成公安灰色地帶。藍綠議員建議應修法，可比照危老重建與耐震補強等制度，設立「山坡地社區擋土牆補助與修繕支援制度」讓公務員有法源依據協助民間修繕。

新北市議員陳永福表示，混凝土擋土牆若長期缺乏維護，受風雨侵蝕、滲水與地質變化影響，結構強度與穩定性逐漸劣化，對山坡地社區是潛藏多年的安全隱憂，新北市政府3年前就在碧瑤社區安裝自動監測設備，並提供土地所有權人具體改善建議與維護方案。

陳永福說，但擋土牆屬私人土地範圍，住戶是水土保持義務人要負修繕，龐大費用使居民難承擔，加上現行法規限制政府介入私人財產維修，公務員即使察覺潛在危險也難採取積極行動，形成公安「灰色地帶」，建議應參考現行「危老重建」與「耐震補強」制度，設立「山坡地社區擋土牆補助與修繕支援制度」，由市府與中央共同研議，建立明確流程與財務支援管道，協助居民修繕。

新北市議員黃心慧表示，聯合國統計每投入防災1元，可挽救4元的經濟效益，目前公部門花在搶災費用非常多，若用在事前維修補強可能還較省錢，雖然公務員依法行政，認為公部門的費用不能投入私人產權，但過去包括老舊電梯更新、讓市容美觀的老屋拉皮等都是將公部門費用投入在私人產權上。

黃心慧說，現在新北有3至4千個坡地社區或坡地聚落，若不解決擋土牆問題，擔心未來有更嚴重的公安風險，公務員確實要有法源依據當後盾，否則有圖利私人風險，政府也應積極思考如何解決，才不至於在事後要花費更多的搶險預算。